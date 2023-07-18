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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Літак Пригожина вчетверте з кінця червня приземлився в Білорусі – Беларускі Гаюн

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

У вівторок, 18 липня, в Білорусі знову приземлився літак засновника та власника приватної військової компанії (ПВК) Вагнера Євгена Пригожина.

За даними місцевої моніторингової групи Беларускі Гаюн, з кінця червня борт вчетверте прилетів до країни.

Об 11:05 за місцевим часом бізнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

– Це вже вчетверте за останній час, коли борт Пригожина прилітає до Білорусі, – зазначається в повідомленні.

За інформацією моніторингової групи, літак прибув із Санкт-Петербурга. Минулого разу він прилітав 27 червня, 1 липня та 11 липня, коли Пригожин начебто ночував у наметовому таборі під Осиповичами.

Крім того, спостерігачі зафіксували вже четверту колону найманців ПВК Вагнера, яка прибула до Білорусі. Вона рухалася в напрямку Осиповичів та військової бази в селі Цель трасою М5 від Бобруйська.

Колона найманців достатньо велика – в її складі помітили як мінімум 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, автобуси ПАЗ, мікроавтобуси, кілька тентованих Уралів і КамАЗів. Техніка рухалася із номерами терористичних формувань “ЛНР/ДНР”.

Колона розтягнулася на трасі на приблизно п’ять кілометрів і вже під’їжджає до села, де розміщено наметовий табір для найманців ПВК Вагнера.

Як відомо, 23-24 червня в РФ відбулася спроба заколоту найманців ПВК Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним. “Вагнерівці” не завершили свій “похід на Москву”, хоча впритул наблизилися до російської столиці.

Найманці повернулися в свої табори після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Умовою для закриття справи проти Пригожина та “вагнерівців” став виїзд на білоруську територію.

За даними української розвідки, в Білорусі вже перебувають 500-700 бойовиків ПВК Вагнера. Однак вони прибувають туди роззброєними та не становлять загрози для України.

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Джерело: Беларускі Гаюн

Білорусь, ПВК Вагнера
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