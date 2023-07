Літак Пригожина вчетверте з кінця червня приземлився в Білорусі – Беларускі Гаюн

У вівторок, 18 липня, в Білорусі знову приземлився літак засновника та власника приватної військової компанії (ПВК) Вагнера Євгена Пригожина.

За даними місцевої моніторингової групи Беларускі Гаюн, з кінця червня борт вчетверте прилетів до країни.

Об 11:05 за місцевим часом бізнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

За інформацією моніторингової групи, літак прибув із Санкт-Петербурга. Минулого разу він прилітав 27 червня, 1 липня та 11 липня, коли Пригожин начебто ночував у наметовому таборі під Осиповичами.

At 11:05, Yevgeny Prigozhin’s business jet Embraer Legacy 600 (reg. number RA-02795) landed at Machulishchy military airfield. According to our data, the plane arrived in Belarus from St. Petersburg, Russia. This is the 4th arrival of Prigozhin’s plane in Belarus recently. 1/2 pic.twitter.com/ZRbobKwc6l

Крім того, спостерігачі зафіксували вже четверту колону найманців ПВК Вагнера, яка прибула до Білорусі. Вона рухалася в напрямку Осиповичів та військової бази в селі Цель трасою М5 від Бобруйська.

Колона найманців достатньо велика – в її складі помітили як мінімум 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, автобуси ПАЗ, мікроавтобуси, кілька тентованих Уралів і КамАЗів. Техніка рухалася із номерами терористичних формувань “ЛНР/ДНР”.

Колона розтягнулася на трасі на приблизно п’ять кілометрів і вже під’їжджає до села, де розміщено наметовий табір для найманців ПВК Вагнера.

❗️The 4th convoy of PMC Wagner arrived in Belarus: it consists of over 80 vehicles.

Right now, it’s moving towards Asipovichy and the camp in Tsel village along the M5 highway from Babruisk.

1/3 pic.twitter.com/nNn8BiDhzy

— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 18, 2023