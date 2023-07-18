Справа Росія проти України: ЄСПЛ відхилив позов країни-агресора

Європейський суд з прав людини 18 липня оголосив рішення у справі Росія проти України (№36958/21), відмовивши у задоволенні позовних вимог країни-агресора у повному обсязі.

Уряд РФ скаржився на нібито вбивства, викрадення і переслідування російських громадян з 2014 року, обмеження російської мови, а також намагався перекласти відповідальність катастрофу рейсу MH17 над Донбасом і за припинення водопостачання до Криму.

У Міністерстві юстиції нагадали, що 22 липня 2021 року уряд РФ подав до ЄСПЛ позов проти України за 10-ма групами звинувачень.

Росія неодноразово не відповідала на листи із суду, показавши, що вона більше не зацікавлена у розгляді своєї заяви. Більш того вона подала всі документи і саму заяву російською мовою, хоча офіційними мовами роботи ЄСПЛ є англійська та французька. За цей час вона так і не надала переклад.

– Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні – у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди, – зауважив міністр юстиції Денис Малюська.

Після того, як 16 березня 2022 року Росію виключили зі складу Ради Європи, вона взагалі припинила комунікувати з будь-якими її органами. Проте це не завдало ЄСПЛ продовжити розглядати справи щодо РФ, жодним чином не обмежуючи її права.

І лише зараз, після ретельного дослідження матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку РФ та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову.

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