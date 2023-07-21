РФ пытается оттянуть силы ВСУ от контрнаступления с помощью атак – МО Эстонии

Увеличение количества атак российских войск на северо-восточном направлении может осложнить там контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Эстонии, полковник Тармо Кундла во время брифинга с иностранными журналистами.

По его словам, атаки РФ частично могут повлиять на возможности и прогресс Украины на южном направлении.

Эстонский политик утверждает, что в последние дни российские атаки стали более интенсивными в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Он отмечает, что это не привело к существенным изменениям на фронте, хотя РФ там немного продвинулась.

Несмотря на атаки РФ, которые Украину заставляют реагировать и направлять в другие регионы дополнительные ресурсы, ВСУ ведут контрнаступление, во время которого самой большой проблемой стал переход на заминированных землях.

В то же время повреждение моста через Керченский пролив непосредственно будет влиять на логистику РФ, а попытки Кремля сорвать зерновую сделку и уничтожить экспортную инфраструктуру Украины направлены на то, чтобы страны Запада не давали ВСУ дополнительное вооружение, считает Кундла.

Представитель Министерства обороны Эстонии отмечает, что сейчас продолжается фаза войны на истощение, инициатива в которой принадлежит Вооруженным силам Украины.

Источник: ERR

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