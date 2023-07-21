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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ намагається відтягнути сили ЗСУ від контрнаступу за допомогою атак – МО Естонії

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Збільшення кількості атак російських військ на північно-східному напрямку може ускладнити там контрнаступ Збройних сил України.

Про це заявив представник Міністерства оборони Естонії, полковник Тармо Кундла під час брифінгу з іноземними журналістами.

За його словами, атаки РФ частково можуть вплинути на можливості та прогрес України на південному напрямку.

Естонський політик стверджує, що останніми днями російські атаки стали інтенсивнішими у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Він зазначає, що це не призвело до суттєвих змін на фронті, хоч РФ там трохи просунулася.

Попри атаки Росії, які змушують Україну реагувати та направляти в інші регіони додаткові ресурси, ЗСУ ведуть контрнаступ, під час якого найбільшою проблемою став перехід на замінованих землях.

Водночас пошкодження мосту через Керченську протоку безпосередньо впливатиме на логістику РФ, а спроби Кремля зірвати зернову угоду та знищити експортну інфраструктуру України спрямовані на те, щоб країни Заходу не надавали ЗСУ додаткового озброєння, вважає Кундла.

Представник Міністерства оборони Естонії наголошує, що наразі продовжується фаза війни на виснаження, ініціатива в якій належить Збройним силам України.

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Джерело: ERR

Війна в Україні, Естонія, Зерно, ЗСУ, контрнаступ, Миколаївська область, Одеська область, Чорноморська зернова ініціатива
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