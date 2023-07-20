Подорожание продуктов и голод: для чего РФ атакует порты и чем грозит остановка зернового соглашения

После одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия активизировала удары по Югу Украины.

Оккупанты сознательно атакуют портовую и критическую инфраструктуру Одесской области, которая использовалась для обеспечения зерновой сделки.

В ВСУ отмечают, что страна-агрессор стремится максимально осложнить ситуацию на южной части фронта. Также РФ хочет сделать так, чтобы Одесская область не имела возможности экспортировать агропродукцию по Черному морю.

Из-за прекращения действия зернового соглашения Украина будет иметь проблемы с экспортом зерна, на мировых рынках ожидается рост цен, а страны Африки, Азии и Ближнего Востока могут столкнуться с голодом.

Шантаж России и выход из зернового соглашения

В понедельник, 17 июля, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения.

По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к инициативе после того, как “ее условия будут выполнены”.

Среди условий, которые выдвинул диктатор Владимир Путин — вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, снятие препятствий для российских банков и финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия, их подключение к SWIFT.

Также речь идет о возобновлении поставок в РФ запчастей и комплектующих для сельхозтехники, решении вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечении логистики продовольственных поставок.

Кроме этого, должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса и разблокированы российские активы, связанные с сельскохозяйственной отраслью, сказал Путин.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, ООН и Турция могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

Он направил официальные письма лидеру Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутеррешу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, без России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обращался к российскому диктатору с предложениями по сохранению соглашения, но сказал, что “глубоко разочарован” тем, что Путин их проигнорировал.

Сейчас Украина изучает возможность безопасного функционирования зернового коридора, включая возможное сопровождение конвоями.

В среду Минобороны РФ заявило, что все суда, направляющиеся в украинские порты по акватории Черного моря, “будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов”.

По данным ведомства, с полуночи 20 июля страны, национальные флаги которых развеваются на судах, будут считаться участниками войны “на стороне Киева”.

Атаки РФ на порты Одесса и Черноморск

Ночью 19 июля Россия атаковала портовую и критическую инфраструктуру Одесской области восемью ракетами Х-22 и шестью ракетами Оникс.

Оккупанты попали в зерновой и масличный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки.

Агрохолдинг Кернел сообщил о повреждении 40% мощностей хранения и перевалки зерна в порту Черноморск. Также там было уничтожено 60 тыс. тонн агропродукции, которая предназначалась для отправки в Китай.

По оценкам специалистов, для полноценного восстановления объектов, пострадавших ночью 19 июля, понадобится не менее года.

— Атаки на порты Украины, повышение степени опасности на производственных комплексах и отсутствие возможности экспорта зерновых морскими путями приведут к росту цен на кукурузу и пшеницу на 30-40% в краткосрочной перспективе.

Также существует риск приостановки работы ряда украинских заводов по переработке масличных культур и уменьшения темпа переработки семян подсолнечника и рапса более чем на 30%. Это существенно повлияет на мировые цены на подсолнечное масло, в частности приведет к их росту еще на 20-25%, — так прогнозирует Кернел развитие ситуации.

После ночных ударов РФ по Одесской области Зеленский поручил военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД — активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Также президент заявил, что для защиты Одессы с воздуха Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot.

Угроза голода и риски для украинской экономики

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что зерновая сделка должна работать, ведь “это не о деньгах, это — о жизни людей”.

— Если зерновое соглашение прекратит существование, если мы не сможем отправлять хлеб с нашей территории, в определенных странах мира может наступить голод. Это то, чего добивается Россия. Крайне необходимо, чтобы наша инфраструктура в Черном море работала, — сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

Данилов отметил, что на заседаниях, которые проводит президент, рассматривается вопрос создания гуманитарных конвоев, которые будут курсировать под защитой соответствующих средств поражения.

Секретарь СНБО призвал ООН максимально приобщиться к вопросу обеспечения действия зерновой сделки.

— У нас соглашение с ООН и Турцией по обеспечению гуманитарных конвоев с продовольствием из нашей страны. Договор, который у нас есть, он действует и еще пролонгирован на 4 месяца. И если ООН – не пустая институция, то имеет право сказать свое слово террористу, который запугивает не только нашу страну, — добавил Данилов.

Стоит отметить, что экспорт сельскохозяйственной продукции имеет решающее значение для экономики Украины, составляя около 12% валового внутреннего продукта до вторжения России в феврале 2022 года и около 60% всего экспорта.

В целом Украина смогла экспортировать 33 млн тонн сельскохозяйственной продукции благодаря зерновой сделке, пишет Reuters.

Основным маршрутом вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины является река Дунай, которая пролегает вдоль юго-западной границы Украины с Румынией.

Заместитель главы Украинского аграрного совета Денис Марчук подсчитал, что украинские дунайские порты могут перевозить до 3 млн тонн в месяц, чего недостаточно для покрытия экспортного потенциала.

В этом году Украина ожидает собрать 44 млн тонн зерна против рекордных 86 млн тонн в 2021 году.

В Международном валютном фонде заявили, что выход России из зерновой сделки ухудшает перспективы глобальной продовольственной безопасности, а также создает риск роста продовольственной инфляции, особенно в странах с низким уровнем дохода.

— Прекращение инициативы влияет на поставки продовольствия в страны, которые в значительной степени зависят от поставок из Украины, в частности в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Это ухудшает перспективы продовольственной безопасности и может привести к росту глобальной продовольственной инфляции, особенно для стран с низким уровнем дохода, — заявили в МВФ, пишет The Guardian.

Как сообщает Financial Times, фьючерсы на пшеницу, кукурузу и рапс на парижской бирже Euronext достигли многомесячных максимумов, закрывшись на 7,8, 5,7 и 5,6% соответственно.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли почти на 8% до $7,25 за бушель.

Трейдеры заявили, что совместный запрос Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в ЕС о продлении запрета на импорт украинского зерна после сентябрьского срока также подтолкнул цены к росту.

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