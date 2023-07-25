Майже 30 кораблів стали на якір біля портового терміналу Ізмаїл, ще три судна зупинили рух – ЗМІ

Майже 30 кораблів стали на якір біля важливого для України портового терміналу Ізмаїл після того, як Росія знищила зернові склади на річці Дунай. Проте наразі достеменно невідомо, що саме змусило їх зупинитися.

За даними видання Reuters з посиланням на власні оцінки, водночас ще три судна зупинили рух уздовж водного шляху, що веде до терміналу Рені-Одеса.

– Покриття військових ризиків для портів України, яке було частиною попередньої зернової угоди, призупинено. Три джерела повідомили, що деякі постачальники також розглядають питання про те, чи варто продовжувати надавати покриття для портів на Дунаї, – зазначають у виданні.

Вночі 24 липня внаслідок російської атаки постраждали семеро людей та інфраструктура вздовж Дунаю, який є життєво важливим альтернативним маршрутом для українського зерна після припинення Чорноморської зернової ініціативи.

Протягом ночі Росія внаслідок удару безпілотниками знищила три українські зернові склади. Після виходу РФ з зернової угоди саме цей шлях був ключовим для експорту українського збіжжя.

Джерело : Reuters

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