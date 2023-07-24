Путин на 5 лет повысил предельный возраст пребывания военных РФ в запасе

Российский диктатор Владимир Путин подписал поправки к закону, который увеличивает для некоторых категорий граждан предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил РФ на пять лет.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Поправки устанавливают новую границу предельного возраста первого разряда (солдаты, матросы, сержанты, прапорщики, мичманы), ее повысят с 35 до 40 лет, второго разряда с 45 до 50 лет, а третьего — с 50 до 55 лет.

Для граждан запаса, которые имеют звание старших офицеров, предельный возраст составит 65 лет (сейчас в основном 60 лет), для младших офицеров — 60 лет (вместо 55 лет), а для других званий — 55 лет (вместо 45 лет). Предельный возраст для высших офицеров остается неизменным — 70 лет.

Как пишет издание Медуза, переходный период будет длится с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года, во время которого граждан РФ поэтапно будут переводить в отставку.

Граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут в запасе до 51 года. То есть, те, кому будет 50 лет в 2025 году, будут в запасе до 52 лет и так далее. Кроме того, в России смогут заключать контракты с наемниками-иностранцами, возраст которых – до 52 лет.

Напомним, в сентябре 2022 года Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. На фоне этого в России прокатились акции протеста. Задержали 1 320 человек в 39 городах. Также в России начались поджоги администраций и военкоматов.

Источник : Медуза

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