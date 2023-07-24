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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін на 5 років підвищив граничний вік перебування військових РФ у запасі

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін підписав поправки до закону, який збільшує для деяких категорій громадян граничний вік перебування у запасі Збройних сил РФ на п’ять років.

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ.

Поправки встановлюють нову межу граничного віку першого розряду (солдати, матроси, сержанти, прапорщики, мічмани), яку підвищать із 35 до 40 років, другого розряду з 45 до 50 років, а третього – з 50 до 55 років.

Для громадян запасу, які мають звання старших офіцерів, граничний вік становитиме 65 років (зараз здебільшого 60 років), для молодших офіцерів – 60 років (замість 55 років), а для інших звання – 55 років (замість 45 років). Граничний вік для вищих офіцерів залишається незмінним – 70 років.

Як пише видання Медуза, перехідний період триватиме з 1 січня 2024 року до 1 січня 2028 року, під час якого громадян РФ поетапно переводитимуть у відставку.

Громадяни, яким виповниться 50 років у 2024 році, будуть у запасі до 51 року. Тобто, ті, кому виповниться 50 років у 2025-му, будуть у запасі до 52 років і так далі. Крім того, у Росії зможуть укладати контракти з найманцями-іноземцями, вік яких – до 52 років.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. На тлі цього в Росії прокотилися акції протесту. Затримали 1 320 людей у 39 містах. Також в Росії почалися підпали адміністрацій і військкоматів.

Джерело: Медуза
Армія Росії, Володимир Путін, Росія
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