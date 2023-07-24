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Юлия Соколова, редактор ленты

Школьников в РФ будут учить управлять боевыми БпЛА: британская разведка объяснила зачем

Москва
Фото: Getty Images

Страна-агрессор РФ определила применение тактических беспилотников в Украине как существенный компонент современной войны. Поэтому российских школьников теперь будут учить, как ими управлять.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По информации ведомства, всех школьников в России будут обучать основам управления боевыми дронами. Уроки будут включать разведку местности и способы противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Кроме освоения беспилотников, российских школьников планируют обучать стрельбе из штурмовой винтовки, навыкам обращения с ручными гранатами и оказанию первой медпомощи.

Все это предусмотрено обновленной школьной программой Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 10 и 11 классов, которая станет обязательной в РФ с 1 сентября 2023 года.

В разведке подчеркивают, что акцент России на военной подготовке школьников “в основном является попыткой культивировать военизированный патриотизм”, а не развивать настоящие военные навыки.

– Однако освоение навыков использования беспилотников подчеркивает, что Россия определила использование тактических БпЛА в Украине как постоянный компонент современной войны, – отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, РФ пытается наладить и увеличить объемы вооружения, в том числе беспилотников и ракет, чтобы наносить новые массированные удары по Украине.

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Безпілотники, Война в Украине, Великобритания, Дрони, Разведка, Російська агресія, Школярі
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