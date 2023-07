Школярів у РФ вчитимуть керувати бойовими БпЛА: британська розвідка пояснила навіщо

Країна-агресор РФ визначила застосування тактичних безпілотників в Україні як суттєвий компонент сучасної війни. Тож російських школярів тепер навчатимуть, як ними керувати.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

За інформацією відомства, усіх школярів у Росії навчатимуть основам керування бойовими дронами, зокрема розвідки місцевості та способів протидії безпілотним літальним апаратам.

Окрім освоєння безпілотників, російських школярів планують навчати стрільбі зі штурмової гвинтівки, навичкам поводження з ручними гранатами та наданню першої меддопомоги.

Все це передбачено оновленою шкільною програмою Основи безпеки життєдіяльності для учнів 10 та 11 класів, яка стане обов’язковою в РФ з 1 вересня 2023 року.

У розвідці наголошують, що акцент Росії на військовій підготовці школярів “є здебільшого спробою культивувати воєнізований патріотизм”, а не розвивати справжні військові навички.

– Однак додавання навичок використання безпілотників підкреслює, що Росія визначила використання тактичних БпЛА в Україні як сталий компонент сучасної війни, – зазначається в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/OgjLYIKpaS

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/TycIcQcjhu

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 24, 2023