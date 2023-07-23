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Анастасия Кожушко, редактор ленты

РФ модернизирует старые ракеты и увеличивает производство новых – ГУР

РФ модернизирует старые ракеты и увеличивает производство новых – ГУР

Россияне пытаются наладить и увеличить объемы вооружения, в частности беспилотников, артиллерийских боеприпасов и ракет, для того, чтобы наносить новые массированные удары по Украине.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу Мы-Украина.

Скибицкий отметил, что особое внимание россияне сосредоточили на производстве беспилотного барражирующего боеприпаса Lancet от российского производителя ZALA.

– Это действительно, мы это признаем, одно из эффективных средств поражения РФ на тактическую глубину. Производство его не очень сложное. Очень много будет зависеть от того, сколько там иностранных компонентов, – сказал он.

По словам представителя ГУР, сейчас все усилия украинской разведки и наших правительственных структур направлены на то, чтобы перекрыть каналы поставки иностранных компонентов в Российскую Федерацию.

– Это работает, по некоторым видам вооружения, по тем же высокоточным ракетам, мы видим результат. Наблюдаем результат путем того, что прекращается поставка иностранных компонентов. Россия пытается заменить их своими аналогами, но точность их, и вообще эффективность такого оружия, уже меньше, чем это было в самом начале, – отметил Скибицкий.

Также он отметил, что в последнее время оккупанты стали модернизировать ракеты Х-22 и Оникс, которыми в основном обстреливают прибрежные регионы Украины: Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Скибицкий добавил, что после модернизации россияне снова возобновили использование комплексов Бал и Бастион, которые применяют против гражданских объектов.

Напомним, США рассматривают возможность введения санкций против Кыргызстана за помощь России в обходе санкций. А именно – поставок подсанкционного оборудования и электроники, которые оккупанты использовали для войны против Украины.

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Фото: Media Center Ukraine — Ukrinform

Летальное оружие, Ракетные удары России, Разведка, Російська агресія
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