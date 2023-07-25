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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Судья в Гааге, которая пыталась повлиять на судебный процесс МН17, подала в отставку

Судовий процес у Гаазі у справі MH17
Фото: Getty Images

Судья Апелляционного суда Гааги, которая пыталась с помощью теории заговора повлиять на процесс по делу о сбитии рейса MH17, подала в отставку.

Это подтвердили в суде Гааги, сообщает NOS.

Отмечается, что ранее в июле Верховный суд объявил ей выговор за то, что она пыталась довести теорию заговоров, которую продвигал ее брат, до сведения судей, ведущих уголовный процесс.

Брат женщины утверждал в своей книге, что рейс MH17 якобы не был сбит российской ракетой. Судья распространяла книгу своего брата среди судей и прокуроров, участвовавших в деле MH17.

Выводы Совета безопасности Нидерландов и прокуратуры она называла “преднамеренным и прозрачным сокрытием”, а определенные данные, которые она обнаружила, — “манипуляцией и ложью”.

Верховный суд постановил, что ее заявления подорвали доверие к авторитету и беспристрастности судебной власти. Судья может высказывать свое мнение, написал Верховный суд, но должен учитывать “влияние этих высказываний”.

То, что рейс MH17 был сбит ракетой Бук из России, было подтверждено судом в Гааге в ноябре 2022 года. В катастрофе 2014 года погибли все 298 пассажиров самолета. Суд приговорил к пожизненному заключению трех человек, причастных к катастрофе. Одного из них, Игоря Гиркина, арестовали в России на прошлой неделе из-за критики диктатора Владимира Путина.

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Источник: NOS

MH17, Гаагський суд, Нидерланды, Суд в Гааге
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