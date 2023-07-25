Суддя Гааги, яка намагалася вплинути на судовий процес щодо МН17, подала у відставку
Суддя Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови вплинути на процес у справі про збиття рейсу MH17, подала у відставку.
Це підтвердили у суді Гааги, повідомляє NOS.
Зазначається, що раніше у липні Верховний суд оголосив їй догану за те, що вона намагалася довести теорію змов, яку просував її брат, до відома суддів, що ведуть кримінальний процес.
Брат жінки стверджував у своїй книзі, що рейс MH17 нібито не був збитий російською ракетою. Суддя розповсюджувала книгу свого брата серед суддів і прокурорів, що брали участь у справі MH17.
Висновки Ради безпеки Нідерландів і прокуратури вона називала “навмисним і прозорим приховуванням”, а певні дані, які вона виявила – “маніпуляцією і брехнею”.
Верховний суд постановив, що її заяви підірвали довіру до авторитету і неупередженості судової влади. Суддя може висловлювати свою думку, написав Верховний суд, але повинен враховувати “вплив цих висловлювань”.
Те, що рейс MH17 був збитий росіянами ракетою Бук, було підтверджено судом в Гаазі в листопаді 2022 року. У катастрофі 2014 року загинули всі 298 пасажирів літака. Суд засудив до довічного ув’язнення трьох осіб , причетних до катастрофи. Одного з них, Ігоря Гіркіна, заарештували в Росії минулого тижня через критику диктатора Володимира Путіна.
Джерело: NOS