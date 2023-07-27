Байден приказал передать в Гаагу доказательства военных преступлений РФ — NYT
Президент США Джо Байден дал распоряжение правительству США начать процедуру передачи доказательств военных преступлений России в Международный уголовный суд в Гааге.
Об этом сообщает издание The New York Times.
Ранее Пентагон противился этому решению, утверждая, что это может открыть дорогу для судебного преследования американских военнослужащих.
Неясно, почему Байден позволил затянуть этот процесс и что в конечном итоге побудило его дать разрешение. Вполне возможно, что на президента оказывалось давление со стороны Сената. Например, на прошлой неделе комитет Сената одобрил законопроект о финансировании правительства, в котором содержалось положение о том, что президент должен предоставить информацию суду в Гааге, чтобы расследовать военные преступления РФ в Украине.
У американских спецслужб есть информация о том, что российские официальные лица давали распоряжения об умышленных ударах по гражданской инфраструктуре Украины и насильственной депортации тысяч украинских детей. Некоторые из этих сведений передали украинским прокурорам.
Ранее Белый дом поддержал решение Международного уголовного суда относительно ордеров на арест российского диктатора Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.
Однако в США шли горячие внутренние споры о том, следует ли делиться разведывательной информацией о военных преступлениях российских чиновников. Министерство юстиции и Госдепартамент поддерживали эту идею, а Пентагон противился.
По словам официальных лиц, из-за этих разногласий Совет нацбезопасности США созвал 3 февраля заседание на уровне правительства, чтобы попытаться решить этот вопрос, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать.
В пресс-службе Пентагона пока не прокомментировали начало предоставления разведывательной информации в МУС.
Ранее представитель Совета национальной безопасности Адриенн Уотсон заявила, что США поддерживают международные расследования относительно военных преступлений, направленные на выявление и привлечение к ответственности виновных.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская