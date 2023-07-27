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Байден приказал передать в Гаагу доказательства военных преступлений РФ — NYT

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден дал распоряжение правительству США начать процедуру передачи доказательств военных преступлений России в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Ранее Пентагон противился этому решению, утверждая, что это может открыть дорогу для судебного преследования американских военнослужащих.

Неясно, почему Байден позволил затянуть этот процесс и что в конечном итоге побудило его дать разрешение. Вполне возможно, что на президента оказывалось давление со стороны Сената. Например, на прошлой неделе комитет Сената одобрил законопроект о финансировании правительства, в котором содержалось положение о том, что президент должен предоставить информацию суду в Гааге, чтобы расследовать военные преступления РФ в Украине.

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У американских спецслужб есть информация о том, что российские официальные лица давали распоряжения об умышленных ударах по гражданской инфраструктуре Украины и насильственной депортации тысяч украинских детей. Некоторые из этих сведений передали украинским прокурорам.

Ранее Белый дом поддержал решение Международного уголовного суда относительно ордеров на арест российского диктатора Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

Однако в США шли горячие внутренние споры о том, следует ли делиться разведывательной информацией о военных преступлениях российских чиновников. Министерство юстиции и Госдепартамент поддерживали эту идею, а Пентагон противился.

По словам официальных лиц, из-за этих разногласий Совет нацбезопасности США созвал 3 февраля заседание на уровне правительства, чтобы попытаться решить этот вопрос, но министр обороны Ллойд Остин продолжал возражать.

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В пресс-службе Пентагона пока не прокомментировали начало предоставления разведывательной информации в МУС.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Адриенн Уотсон заявила, что США поддерживают международные расследования относительно военных преступлений, направленные на выявление и привлечение к ответственности виновных.

Источник: NYT
Война в Украине, Військові злочини, Владимир Путин, Джо Байден, Разведка
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