Давление, похищения и убийства: РФ совершила 524 преступления против журналистов в Украине

С начала полномасштабной войны РФ совершила в Украине 524 преступления против журналистов и медиа. Речь идет об убийствах, ранениях, исчезновении и похищении журналистов, обстрелах телебашен, нападениях на редакции медиа и ряде других преступлений.

Об этом свидетельствуют данные Мониторинга российских военных преступлений, который проводит Институт массовой информации (ИМИ).

Убийства журналистов

По данным ИМИ, по состоянию на 24 июля 2023 в результате вооруженной агрессии РФ против Украины погибли 65 журналистов. Из них 10 оккупанты убили во время профессиональной журналистской деятельности – выполнения редакционного задания.

Так, 1 марта 2022 года в Киеве погиб оператор телеканала LIVE Евгений Сакун в результате российского обстрела телебашни. Под Киевом оккупанты убили: корреспондента The New York Times Брента Рено, фотожурналиста Максима Левина, журналистку Александру Кувшинову, оператора телеканала Fox News Пьера Закжевски.

В марте прошлого года в Киеве под обстрелом войск РФ погибла журналистка The Insider Оксана Баулина, а в начале апреля в Мариуполе – литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс.

В Луганской области погиб в результате обстрела РФ журналист французского канала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф, а в Херсоне – украинский продюсер итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик.

В мае этого года на Востоке Украины во время ракетных обстрелов оккупанти убили видеожурналиста французского информационного агентства AFP Армана Солдина.

ИМИ упоминает о двух журналистах, которые защищали Украину и погибли на фронте в июле этого года:

военнослужащий и бывший видеограф филиала Общественного в Ровно Константин Гнитецкий – 16 июля во время обстрела возле населенного пункта Диброва в Луганской области;

– 16 июля во время обстрела возле населенного пункта Диброва в Луганской области; военный, журналист и историк Дмитрий Рыбаков – на Запорожском направлении 18 июля (до войны работал редактором и медиаконсультантом в изданиях Chas.News, Forbes Украина, LB, Украинская правда).

Ранения, исчезновения и похищения журналистов

Специалисты ИМИ установили во время мониторинга:

23 случая ранений журналистов;

22 случая похищения представителей СМИ (оккупанты держали их в плену, пытали, брали в заложники, оказывали давление на их родных);

14 исчезновений журналистов из Мариуполя (по данным ИМИ, всем им удалось спастись – кто-то выехал из временно оккупированного города на подконтрольную Украине территорию, другие – за границу).

Только в течение июля, на 17-й месяц полномасштабной войны, зафиксировано пять случаев ранения журналистов – как украинских, так и иностранных.

Так, во время удара РФ по пиццерии в Краматорске (Донецкая область) 27 июня ранения получили британский фотограф-фрилансер Анастасия Тейлор-Линд и журналистка из Латинской Америки Каталина Гомес. Также получил ранение переводчик Дмитрий, сопровождавший одну из журналисток.

Контузию в зоне боевых действий в Донецкой области получила журналистка ТСН Юлия Кириенко.

А оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил осколочное ранение при обстреле оккупантами города Дружковка (враг применил кассетные боеприпасы). Съемочная группа DW попала под обстрел во время съемки тренировок украинских военных на полигоне вблизи Дружковки.

Другие преступления РФ против журналистов

Согласно данным мониторинга, оккупанты за время большой войны совершили 39 обстрелов журналистов. В частности, съемочная группа телеканала ICTV попала под российские обстрелы в Константиновке (Донецкая область), а также в окрестностях Бахмута.

Кроме того, оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на журналистов Фактов ICTV во время подготовки сюжета о последствиях обстрелов в селе Сеньковка (Черниговская область).

Среди других преступлений РФ против медиа в Украине:

16 обстрелов телебашен;

10 захватов и нападений на редакции медиа;

27 случаев отключения украинского вещания и трансляция российской пропаганды;

67 случаев преследований журналистов, угроз, запугиваний;

53 киберпреступления;

9 случаев блокировки интернет-доступа к медиа;

один случай юридического давления на медиа.

В целом во время полномасштабной агрессии РФ 233 медиа в Украине прекратили работу из-за войны.

Источник: ИМИ

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