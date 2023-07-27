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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Байден наказав передати в Гаагу докази воєнних злочинів РФ – NYT

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден дав розпорядження уряду США розпочати процедуру передання доказів військових злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Раніше Пентагон опирався цьому рішенню, стверджуючи, що це може відкрити дорогу для судового переслідування американських військовослужбовців.

Неясно, чому Байден дозволив затягнути цей процес і що зрештою спонукало його дати дозвіл. Цілком можливо, що на президента чинився тиск з боку Сенату. Наприклад, минулого тижня комітет Сенату схвалив законопроєкт про фінансування уряду, в якому містилося положення про те, що президент має надати інформацію суду в Гаазі, щоб розслідувати військові злочини РФ в Україні.

В американських спецслужб є інформація про те, що російські офіційні особи давали розпорядження про умисні удари по цивільній інфраструктурі України та насильницьку депортацію тисяч українських дітей. Деякі з цих відомостей передали українським прокурорам.

Раніше Білий дім підтримав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт російського диктатора Путіна та омбудсменки Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей з окупованих територій.

Однак у США точилися гарячі внутрішні суперечки щодо того, чи варто ділитися розвідувальною інформацією про воєнні злочини російських високопосадовців. Міністерство юстиції та Держдепартамент підтримували цю ідею, а Пентагон опирався.

За словами офіційних осіб, через ці розбіжності Рада нацбезпеки США скликала 3 лютого засідання на рівні уряду, щоб спробувати вирішити це питання, але міністр оборони Ллойд Остін продовжував заперечувати.

Джерело: NYT
Війна в Україні, Воєнні злочини, Володимир Путін, Джо Байден, Розвідка
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