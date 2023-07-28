Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв
В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог Ростовской области прогремел мощный взрыв.
В Telegram-каналах обнародовали фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как над городом поднимается густой столб дыма.
По данным росСМИ, в результате взрыва в центре Таганрога количество пострадавших возросло до 12 человек. От взрывной волны в домах рядом выбило стекла, сработала сигнализация у машин.
Сейчас на месте разбирают завалы, количество раненых может увеличиться — люди обращаются к медикам с порезами и ранениями от стекла и камней.
Что стало причиной взрыва — пока неизвестно. Однако в сети россияне утверждают, что это якобы был прилет БПЛА или ракеты.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская