Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв

Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв

В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог Ростовской области прогремел мощный взрыв.

В Telegram-каналах обнародовали фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как над городом поднимается густой столб дыма.

По данным росСМИ, в результате взрыва в центре Таганрога количество пострадавших возросло до 12 человек. От взрывной волны в домах рядом выбило стекла, сработала сигнализация у машин.

Сейчас на месте разбирают завалы, количество раненых может увеличиться — люди обращаются к медикам с порезами и ранениями от стекла и камней.

Что стало причиной взрыва — пока неизвестно. Однако в сети россияне утверждают, что это якобы был прилет БПЛА или ракеты.

Читайте также
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Пожежа в бані в Москві

Взрыв, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Граната разорвалась в руках массажиста: что известно о взрыве в Доме профсоюзов в Одессе
Вибух у Будинку профспілок в Одесі 28 липня 2023
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
День державності
Китай помогает России обходить санкции и предоставляет военные технологии — разведка США
Китай
Путин хочет подкупить лидеров Африки после разрыва зерновой сделки
володимир путін
Вероятно, склад БК: в Токмаке прогремел взрыв
Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке
Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)
Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (28.07.2023)
Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь