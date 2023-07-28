Хлопок в России: в Таганроге прогремел мощный взрыв

В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог Ростовской области прогремел мощный взрыв.

В Telegram-каналах обнародовали фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, как над городом поднимается густой столб дыма.

По данным росСМИ, в результате взрыва в центре Таганрога количество пострадавших возросло до 12 человек. От взрывной волны в домах рядом выбило стекла, сработала сигнализация у машин.

Сейчас на месте разбирают завалы, количество раненых может увеличиться — люди обращаются к медикам с порезами и ранениями от стекла и камней.

Что стало причиной взрыва — пока неизвестно. Однако в сети россияне утверждают, что это якобы был прилет БПЛА или ракеты.

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