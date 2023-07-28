Бавовна в Росії: у Таганрозі пролунав потужний вибух

У п’ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог Ростовської області пролунав потужний вибух.

У Telegram-каналах оприлюднили фото та відео з місця події. На кадрах видно, як над містом здіймається густий стовп диму.

За даними росЗМІ, внаслідок вибуху в центрі Таганрога кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Від вибухової хвилі в будинках поруч вибило скло, спрацювала сигналізація машин.

Зараз на місці розбирають завали, кількість поранених може збільшитися – люди звертаються до медиків із порізами і пораненнями від скла і каміння.

Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. Проте у мережі росіяни стверджують, що це нібито був приліт БПЛА чи ракети.

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