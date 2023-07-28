Бавовна в Росії: у Таганрозі пролунав потужний вибух
У п’ятницю, 28 липня, у російському місті Таганрог Ростовської області пролунав потужний вибух.
У Telegram-каналах оприлюднили фото та відео з місця події. На кадрах видно, як над містом здіймається густий стовп диму.
За даними росЗМІ, внаслідок вибуху в центрі Таганрога кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Від вибухової хвилі в будинках поруч вибило скло, спрацювала сигналізація машин.
Зараз на місці розбирають завали, кількість поранених може збільшитися – люди звертаються до медиків із порізами і пораненнями від скла і каміння.
Що стало причиною вибуху – наразі невідомо. Проте у мережі росіяни стверджують, що це нібито був приліт БПЛА чи ракети.
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська