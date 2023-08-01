Люди выбрасывают детей из окон: в Казахстане произошел пожар в многоэтажке

В Казахстане в жилом многоэтажном доме начался пожар.

По данным СМИ, в городе Алматы загорелись электрические кабеля.

На опубликованному в сети видео жители выкидывают детей из окон и прыгают сами, чтобы спастись. Внизу собралась большая толпа людей, которые с помощью матрасов помогают ловить тех, кто прыгает с окон высотки.

Данных о пострадавших пока нет.

Видео 18+.

К слову, в Болгарии возле города Карнобат на складе оружейной компании EMKO бизнесмена Эмилиана Гебрева вспыхнул масштабный пожар.

Фото: скрин с видео

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