Малиновская Ангелина, редактор ленты
Люди выбрасывают детей из окон: в Казахстане произошел пожар в многоэтажке
В Казахстане в жилом многоэтажном доме начался пожар.
По данным СМИ, в городе Алматы загорелись электрические кабеля.
На опубликованному в сети видео жители выкидывают детей из окон и прыгают сами, чтобы спастись. Внизу собралась большая толпа людей, которые с помощью матрасов помогают ловить тех, кто прыгает с окон высотки.
Данных о пострадавших пока нет.
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К слову, в Болгарии возле города Карнобат на складе оружейной компании EMKO бизнесмена Эмилиана Гебрева вспыхнул масштабный пожар.
Фото: скрин с видео
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