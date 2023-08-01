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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Люди викидають дітей з вікон: у Казахстані сталася пожежа у багатоповерхівці

Люди викидають дітей з вікон: у Казахстані сталася пожежа у багатоповерхівці

У Казахстані у житловому багатоповерховому будинку почалася пожежа.

За даними ЗМІ, у місті Алмати загорілися електричні кабелі.

На опублікованому у мережі відео мешканці викидають дітей з вікон і стрибають самі, щоб врятуватися. Внизу зібрався великий натовп людей, які за допомогою матраців допомагають ловити тих, хто стрибає з вікон висотки.

Даних про постраждалих поки що немає.

Відео 18+.

До речі, у червні цього року у Болгарії біля міста Карнобат на складі збройової компанії EMKO бізнесмена Еміліана Гебрева спалахнула масштабна пожежа.

Фото: скрін з відео

Казахстан, Пожежа
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