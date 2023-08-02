Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору

білоруські російські військові
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасовому повіреному в справах Білорусі. Це відбулося після того, як військові вертольоти Білорусі, які нібито охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, порушили повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський у коментарі іноземним журналістам. За його словами, це може трапитися у кожній державі, проте Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону.

Водночас союзники Польщі вже знають про порушення кордону військовими каналами. Яблонський вважає, що якби не превентивні заходи, зокрема, створення загородження на кордоні, тоді білоруських провокацій стало б набагато більше.

У МЗС Польщі зазначають, що висловили білоруському дипломату рішучий протест через порушення повітряного простору, ескалацію дій у війні проти України, зниження рівня безпеки на кордоні через переміщення бойовиків ПВК Вагнера, спроби мігрантів незаконно перетнути кордон.

Водночас у НАТО запевняють, що ведуть стеження за ситуацією біля східних кордонів, а країни-члени перебувають у контакті з владою Польщі. Там запевняють, що НАТО продовжуватиме робити все необхідне для гарантії безпеки території.

Читайте також
Білоруські вертольоти над Польщею та переворот у Нігері: що спільного та чим це загрожує Україні
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору

Джерело: RMF 24, Telewizja Polska

Білорусь, Війна в Україні, НАТО, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 почнеться вже цього місяця – Зеленський
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
Папа Франциск закликав Європу знайти “сміливі шляхи до миру” у війні в Україні
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
Болгарія передасть Україні 100 БТР уже восени – ЗМІ
Бої на фронті
Чекали в Африці, Китаї та Ізраїлі: РФ під час нічної атаки на Ізмаїл знищила 40 тис. т зерна
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
Воєнний злочин: президент Румунії про російські атаки по інфраструктурі в Одеській області
Клаус Йоганніс
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Чому Росія активізувала удари по півдню України ракетами Онікс та що це за зброя
Запуск ракети Онікс із берегового ракетного комплексу Бастіон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь