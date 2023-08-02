МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасовому повіреному в справах Білорусі. Це відбулося після того, як військові вертольоти Білорусі, які нібито охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, порушили повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський у коментарі іноземним журналістам. За його словами, це може трапитися у кожній державі, проте Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону.

Водночас союзники Польщі вже знають про порушення кордону військовими каналами. Яблонський вважає, що якби не превентивні заходи, зокрема, створення загородження на кордоні, тоді білоруських провокацій стало б набагато більше.

У МЗС Польщі зазначають, що висловили білоруському дипломату рішучий протест через порушення повітряного простору, ескалацію дій у війні проти України, зниження рівня безпеки на кордоні через переміщення бойовиків ПВК Вагнера, спроби мігрантів незаконно перетнути кордон.

Водночас у НАТО запевняють, що ведуть стеження за ситуацією біля східних кордонів, а країни-члени перебувають у контакті з владою Польщі. Там запевняють, що НАТО продовжуватиме робити все необхідне для гарантії безпеки території.

Джерело: RMF 24, Telewizja Polska

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