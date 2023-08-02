Южно-Африканская Республика пытается убедить Россию вернуться к переговорам по зерновой сделке, которая обеспечивала безопасный экспорт украинского зерна через Черное море.

Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщает Bloomberg.

— Мы также прилагаем все усилия, чтобы убедить российскую сторону заняться черноморским соглашением по зерну и взаимодействуем со всеми соответствующими сторонами, чтобы увидеть, сможем ли мы найти решение, чтобы обеспечить открытие Черноморской инициативы, — сказала она во время переговоров со своим японским коллегой Йосимаса Хаяси.

В свою очередь Япония заявила, что “сожалеет” о прекращении Россией зерновой инициативы и надеется работать над ее восстановлением. Два министра подтвердили необходимость сотрудничества обеих стран в области продовольственной безопасности в Африке.

Указано, что Южная Африка была исключена из обещания о бесплатном зерне, которое российский диктатор Владимир Путин дал на собрании шести африканским странам, имеющим прочные связи с Москвой.

17 июля, в день завершения действия зерновой сделки, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать ее действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”.

Источник : Bloomberg

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