Південно-Африканська Республіка намагається переконати Росію повернутися до переговорів щодо зернової угоди, яка забезпечувала безпечний експорт українського зерна через Чорне море.

Про це заявила глава МЗС ПАР Наледі Пандор, повідомляє Bloomberg.

– Ми також докладаємо всіх зусиль, щоб переконати російську сторону зайнятися чорноморською угодою щодо зерна і взаємодіємо з усіма відповідними сторонами, щоб побачити, чи зможемо ми знайти рішення, щоб забезпечити відкриття Чорноморської ініціативи, – сказала вона під час переговорів зі своїм японським колегою Йосімаса Хаясі.

У свою чергу Японія заявила, що “шкодує” про припинення Росією зернової ініціативи і сподівається працювати над її відновленням. Два міністри підтвердили необхідність співпраці обох країн у сфері продовольчої безпеки в Африці.

Зазначено, що Південна Африка була виключена з обіцянки про безкоштовне зерно, яку російський диктатор Володимир Путін дав на зборах шістьом африканським країнам, що мають міцні зв’язки з Москвою.

17 липня, у день завершення дії зернової угоди, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”.

Джерело : Bloomberg

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