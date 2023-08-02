В Польше заявили, что отношения с Украиной сейчас “не самые лучшие”, потому что есть “эмоции”

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал, что отношения Варшавы и Киева в последнее время “не самые лучшие”. Причиной этого он назвал якобы “заявления представителей украинской власти”.

Об этом Яблонский сказал в эфире польской радиостанции RMF FM.

По его словам, между Польшей и Украиной есть много вопросов, в которых “нет согласия”. Он отметил, что Польша руководствуется политикой национальных интересов.

— Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это соответствует польским национальным интересам. Так было всегда и так будет всегда, — подчеркнул он.

Яблонский также отреагировал на предстоящую встречу посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого с представителями украинского МИД, в который его пригласили для разговора.

— Разговор будет очень откровенным. Он будет очень конкретным, как и всегда. Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время не наилучшее. Никто этого не скрывает, — сказал он.

По его мнению, это связано со “всплеском эмоций”, но, по его словам, Польша остается “немного снисходительной”, поскольку на Украину напали, но Украина со своей стороны “не должна нападать на своих союзников”.

1 августа стало известно, что МИД Украины вызвал польского посла из-за комментариев министра Канцелярии президента Республики Польша, руководителя Офиса международной политики Марцина Пшидача.

Впоследствии стало известно, что МИД Польши 1 августа вызвал посла Украины Василия Зварича в связи с заявлениями представителей украинской власти.

Источник: RMF FM

Фото: МИД Польши

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