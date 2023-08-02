У Польщі заявили, що відносини з Україною зараз “не найкращі”, бо є “емоції”

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський сказав, що відносини Варшави та Києва останнім часом “не найкращі”. Причиною цього він назвав начебто “заяви представників української влади”.

Про це Яблонський сказав в ефірі польської радіостанції RMF FM.

За його словами, між Польщею та Україною є багато питань, у яких “немає згоди”. Він зазначив, що Польща керується політикою національних інтересів.

— Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було завжди і так буде завжди, – підкреслив він.

Яблонський також відреагував на майбутню зустріч посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького з представниками українського МЗС, до якого його запросили для розмови.

— Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв’язку із заявами деяких представників української влади останнім часом не є найкращим. Ніхто цього не приховує, – сказав він.

На його думку, це пов’язано зі “всплеском емоцій”, але, за його словами, Польща залишається “трохи поблажливою”, оскільки на Україну напали, але Україна зі свого боку “не повинна нападати на своїх союзників”.

1 серпня стало відомо, що МЗС України викликало польського посла через коментарі міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача.

Згодом стало відомо, що МЗС Польщі 1 серпня викликало посла України Василя Зварича у зв’язку із заявами представників української влади.

Джерело: RMF FM

Фото: МЗС Польщі

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