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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вагнерівці зводять укріплення на полігоні у Білорусі – супутниковий знімок

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Найманці ПВК Вагнера, які перебувають у Білорусі, зводять укріплення на полігоні Репище під Осиповичами.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на супутниковий знімок Planet Labs, зроблений 31 липня 2023 року.

Полігон Репище розташований за 15 км від табору вагнерівців в селищі Цель.

На знімку видно, що на території полігону ведуться активні будівельні роботи. Зокрема, триває будівництво численних укріплень, можливо, землянок.

Біля них видно об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ, працюють бульдозери.

супутниковий знімок

29 липня Міноборони Білорусі повідомило про спільні навчання 51 артилерійської бригади з інструкторами ПВК Вагнера на цьому полігоні.

Повідомлялося про виконання “вогненних завдань із застосуванням квадрокоптерів”.

В одному з Telegram-каналів, пов’язаних із найманцями Вагнера, з’явилося відео, на якому видно будівництво укріпрайону в лісі.

Землянки там обладнані невеликими грубками, тому табір може бути придатний для проживання в холодну пору року. На окремих стоянках є будівельна техніка і платформи для її перевезення.

табір вагнерівців

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ПВК Вагнер

Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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