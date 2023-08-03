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Дешевым зерном РФ хочет создать новые зависимости — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предупредил, что Россия предлагает дешевое зерно, чтобы создать новые зависимости.

Об этом сообщает Reuters.

Боррель призвал развивающиеся страны и G20 выступить “четким и единым голосом”, чтобы заставить Москву вернуться к зерновому соглашению, которое обеспечивало безопасный экспорт украинского продовольствия через Черное море, и прекратить нападение на сельскохозяйственную инфраструктуру Украины.

— В то время, как мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями поставок зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала, — сказал он.

Представитель ЕС подчеркнул, что действия РФ — это “циничная политика сознательного использования продовольствия как оружия для создания новых зависимостей путем усиления экономической уязвимости и глобальной продовольственной опасности”.

17 июля, в день завершения действия зерновой сделки, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать ее действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”.

Позже российский диктатор Владимир Путин пообещал передать бесплатно в ближайшие месяцы по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам. Среди них — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея.

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Источник: Reuters
ЕС, Жозеп Боррель, Зерно, Росія, Черноморская зерновая инициатива
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