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Землетрясение в Турции: количество погибших возросло до 16,7 тыс. человек

Анастасия Гевко, редактор ленты
Землетрясение в Турции: количество погибших возросло до 16,7 тыс. человек
Фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясения в стране возросло до минимум 16 710 человек. Об этом пишет CNN.

Отметим, что ранее сообщалось о по меньшей мере 14 тыс. погибших.

Эрдоган выступил перед прессой в Османие и рассказал, что по состоянию на вечер 9 февраля уже 64 194 человека получили ранения от землетрясения.

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Турецкий президент отмечает, что стихийное бедствие разрушило 6 444 здания в его стране.

Между тем Геологическая служба США (USGS) сообщила, что это землетрясение можно считать одним из самых масштабных за последние два десятилетия.

Уточняется, что поскольку в регионе трагедии продолжаются ливни и снег, стихия подвергает оказавшихся под завалами угрозе переохлаждения. Выжившие уже прожили несколько дней без еды и воды.

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Источник: CNN
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