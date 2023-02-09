Землетрясение в Турции: количество погибших возросло до 16,7 тыс. человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясения в стране возросло до минимум 16 710 человек. Об этом пишет CNN.
Отметим, что ранее сообщалось о по меньшей мере 14 тыс. погибших.
Эрдоган выступил перед прессой в Османие и рассказал, что по состоянию на вечер 9 февраля уже 64 194 человека получили ранения от землетрясения.
Турецкий президент отмечает, что стихийное бедствие разрушило 6 444 здания в его стране.
Между тем Геологическая служба США (USGS) сообщила, что это землетрясение можно считать одним из самых масштабных за последние два десятилетия.
Уточняется, что поскольку в регионе трагедии продолжаются ливни и снег, стихия подвергает оказавшихся под завалами угрозе переохлаждения. Выжившие уже прожили несколько дней без еды и воды.