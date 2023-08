Облака дыма и пыли: в порту Турции раздался мощный взрыв на зерновом складе

В районе порта города Дериндже (провинция Коджаэли, Турция) 7 августа произошел мощный взрыв на складе Турецкого зернового совета (Turkish Grain Board).

По данным местных СМИ, инцидент произошел около 14:40 по местному времени, причины еще устанавливаются.

Сила взрыва была настолько мощной, что его почувствовали по всему городу, сообщает Daily Sabah. По словам свидетелей, плотные облака дыма и пыли накрыли окружающую территорию.

По предварительной информации CNN Turk, взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей во время погрузки зерна на судно. Другие СМИ сообщают, что взрыв прогремел в момент разгрузки зерна одним из судов.

По словам городских властей, пострадали две из 40 емкостей для зерна.

– Мы были обеспокоены тем, что произошло землетрясение, сопровождавшееся сильным шумом. Впоследствии узнали, что произошел взрыв. Инцидент охватил радиус 25 метров, он серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают ковшами… Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались, — отметил мэр Дериндже Зеки Айгюн.

