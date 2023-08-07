Облака дыма и пыли: в порту Турции раздался мощный взрыв на зерновом складе
В районе порта города Дериндже (провинция Коджаэли, Турция) 7 августа произошел мощный взрыв на складе Турецкого зернового совета (Turkish Grain Board).
По данным местных СМИ, инцидент произошел около 14:40 по местному времени, причины еще устанавливаются.
Сила взрыва была настолько мощной, что его почувствовали по всему городу, сообщает Daily Sabah. По словам свидетелей, плотные облака дыма и пыли накрыли окружающую территорию.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarının bulunduğu yerde patlama oldu. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı https://t.co/8uEXupAl9L pic.twitter.com/uCF4TJc9Rf
— CNN TÜRK (@cnnturk) August 7, 2023
???????? More footage from the massive #explosion reported at port in #Derince, east of #Istanbul in #Turkey #breaking #breakingnews #news #emergency #Turkiye #Turkish pic.twitter.com/hzr3RaOUtc
— Attentive Media (@AttentiveCEE) August 7, 2023
По предварительной информации CNN Turk, взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей во время погрузки зерна на судно. Другие СМИ сообщают, что взрыв прогремел в момент разгрузки зерна одним из судов.
По словам городских властей, пострадали две из 40 емкостей для зерна.
– Мы были обеспокоены тем, что произошло землетрясение, сопровождавшееся сильным шумом. Впоследствии узнали, что произошел взрыв. Инцидент охватил радиус 25 метров, он серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают ковшами… Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались, — отметил мэр Дериндже Зеки Айгюн.
TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı…#Patlama #Kocaeli pic.twitter.com/ExJOup8PlK
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) August 7, 2023
BREAKING: Massive explosion reported at port in Derince, east of Istanbul in Turkey pic.twitter.com/0lGJNujOCn
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 7, 2023
An explosion occurred in the port of the Turkish city of Derince while loading grain, CNN and Anadolu reported.
There are four people injured. pic.twitter.com/bEH9vCSxs9
— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2023
На место инцидента немедленно отправились много бригад пожарных и медиков для оказания немедленной помощи.
Сейчас известно о по меньшей мере 12 пострадавших, трое из них получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии.
Причины взрыва пока неизвестны, однако есть предположение, что его могло спровоцировать взаимодействие химических веществ в зернохранилище (“сжатия зерновой пыли”). Планируется провести детальные экспертизы.
Порт Дериндже находится на расстоянии около 59 км от международного аэропорта Стамбул-Сабиха Гекчен и в 85 км от центра Стамбула.
Источник: CNN Turk, Daily Sabah, Hürriyet
Фото: Скриншот с видео CNN Turk
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