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Юлия Соколова, редактор ленты

Облака дыма и пыли: в порту Турции раздался мощный взрыв на зерновом складе

Вибух у Туреччині - порт, склад із зерном

В районе порта города Дериндже (провинция Коджаэли, Турция) 7 августа произошел мощный взрыв на складе Турецкого зернового совета (Turkish Grain Board).

По данным местных СМИ, инцидент произошел около 14:40 по местному времени, причины еще устанавливаются.

Сила взрыва была настолько мощной, что его почувствовали по всему городу, сообщает Daily Sabah. По словам свидетелей, плотные облака дыма и пыли накрыли окружающую территорию.

По предварительной информации CNN Turk, взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей во время погрузки зерна на судно. Другие СМИ сообщают, что взрыв прогремел в момент разгрузки зерна одним из судов.

По словам городских властей, пострадали две из 40 емкостей для зерна.

– Мы были обеспокоены тем, что произошло землетрясение, сопровождавшееся сильным шумом. Впоследствии узнали, что произошел взрыв. Инцидент охватил радиус 25 метров, он серьезный, но локализованный. Пшеницу разгружают ковшами… Здесь около 40 силосов, 2 из них взорвались, — отметил мэр Дериндже Зеки Айгюн.

На место инцидента немедленно отправились много бригад пожарных и медиков для оказания немедленной помощи.

Сейчас известно о по меньшей мере 12 пострадавших, трое из них получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Причины взрыва пока неизвестны, однако есть предположение, что его могло спровоцировать взаимодействие химических веществ в зернохранилище (“сжатия зерновой пыли”). Планируется провести детальные экспертизы.

Порт Дериндже находится на расстоянии около 59 км от международного аэропорта Стамбул-Сабиха Гекчен и в 85 км от центра Стамбула.

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Источник: CNN Turk, Daily Sabah, Hürriyet

Фото: Скриншот с видео CNN Turk

Взрыв, Зерно, Туреччина
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