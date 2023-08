Хмари диму та пилу: в порту Туреччини пролунав потужний вибух на зерновому складі

У районі порту міста Деріндже (провінція Коджаелі, Туреччина) 7 серпня пролунав потужний вибух на складі Турецької зернової ради (Turkish Grain Board).

За даними місцевих ЗМІ, інцидент трапився близько 14:40 за місцевим часом, причини ще встановлюються.

Сила вибуху була настільки потужною, що його відчули по всьому місту, інформує Daily Sabah. За словами свідків, щільні хмари диму та пилу накрили навколишню територію.

???????? More footage from the massive #explosion reported at port in #Derince , east of #Istanbul in #Turkey #breaking #breakingnews #news #emergency #Turkiye #Turkish pic.twitter.com/hzr3RaOUtc

За попередньою інформацією CNN Turk, вибух стався в одному з силосів із пшеницею під час навантаження зерна на судно. Інші ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав у момент розвантаження зерна одним із суден.

За словами міської влади, постраждали дві із 40 ємностей для зерна.

– Ми були стурбовані тим, що стався землетрус, який супроводжувався сильним шумом. Згодом дізналися, що стався вибух. Інцидент охопив радіус 25 метрів, він серйозний, але локалізований. Пшеницю розвантажують кошами… Тут близько 40 силосів, 2 з них вибухнули, – зазначив міський голова Деріндже Зекі Айгюн.

Водночас у Турецькій зерновій раді повідомили про пошкодження “13 силосів і господарських будівель” через вибух.

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини запевнило, що судна в порту не постраждали.

BREAKING: Massive explosion reported at port in Derince, east of Istanbul in Turkey pic.twitter.com/0lGJNujOCn

An explosion occurred in the port of the Turkish city of Derince while loading grain, CNN and Anadolu reported.

There are four people injured. pic.twitter.com/bEH9vCSxs9

— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2023