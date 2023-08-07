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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Хмари диму та пилу: в порту Туреччини пролунав потужний вибух на зерновому складі

Вибух у Туреччині - порт, склад із зерном

У районі порту міста Деріндже (провінція Коджаелі, Туреччина) 7 серпня пролунав потужний вибух на складі Турецької зернової ради (Turkish Grain Board).

За даними місцевих ЗМІ, інцидент трапився близько 14:40 за місцевим часом, причини ще встановлюються.

Сила вибуху була настільки потужною, що його відчули по всьому місту, інформує Daily Sabah. За словами свідків, щільні хмари диму та пилу накрили навколишню територію.

За попередньою інформацією CNN Turk, вибух стався в одному з силосів із пшеницею під час навантаження зерна на судно. Інші ЗМІ повідомляють, що вибух пролунав у момент розвантаження зерна одним із суден.

За словами міської влади, постраждали дві із 40 ємностей для зерна.

– Ми були стурбовані тим, що стався землетрус, який супроводжувався сильним шумом. Згодом дізналися, що стався вибух. Інцидент охопив радіус 25 метрів, він серйозний, але локалізований. Пшеницю розвантажують кошами… Тут близько 40 силосів, 2 з них вибухнули, – зазначив міський голова Деріндже Зекі Айгюн.

Водночас у Турецькій зерновій раді повідомили про пошкодження “13 силосів і господарських будівель” через вибух.

Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини запевнило, що судна в порту не постраждали.

На місце інциденту негайно вирушили багато бригад пожежників та медиків для надання допомоги.

Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих, троє з них зазнали серйозних поранень і перебувають у важкому стані.

Причини вибуху наразі невідомі, однак є припущення, що його могла спричинити взаємодія хімічних речовин у зерносховищі (“стиснення зернового пилу”). Планується провести детальні експертизи.

Порт Деріндже знаходиться на відстані близько 59 км від міжнародного аеропорту Стамбул-Сабіха Гьокчен і за 85 км від центру Стамбула.

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Джерело: CNN Turk, Daily Sabah, Hürriyet

Фото: Скриншот з відео CNN Turk

Вибух, Зерно, Туреччина
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