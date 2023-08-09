Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Мир
Валентина Чорна, редактор ленты

Под ограничения попали авиалинии: США ввели новые санкции против Беларуси

Под ограничения попали авиалинии: США ввели новые санкции против Беларуси
Фото: Getty Images

США по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси из-за сфальсифицированных президентских выборов объявили о введении очередных санкций в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц.

Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Новые ограничения касаются восьми физических и пяти юридических лиц, а также одного воздушного судна.

По данным американского Минфина, подсанкционные лица причастны к репрессиям белорусского режима против гражданского общества, соучастию в войне России против Украины и обогащении Александра Лукашенко.

Речь идет о трех государственных предприятиях — крупнейшая авикомпания Беларуси Белавиа, а также борт Лукашенко EW-301PJ; Минский завод гражданской авиации, причастный к ремонту российской техники; и Белорусский металлургический завод.

Также в санкционном списке США оказались директор Белорусского металлургического завода Дмитрий Корчик и его дочернее предприятие, зарегистрированное в Майами; департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и четверо его сотрудников, причастных к подавлению свободы слова в стране.

Также американский Минфин ввел ограничения в отношении Алексея Алексина, двух его сыновей и жены за помощь белорусскому режиму в уклонении от санкций.

Одновременно Государственный департамент США ввел визовые ограничения для 101 чиновника белорусского режима, среди которых — несколько судей, вынесших политически мотивированные приговоры против белорусов.

Читайте также
Польша обвинила РФ и Беларусь в организации кампании по притоку мигрантов в ЕС
мігранти з Білорусі на польському кордоні 2021 рік

Беларусь, санкції, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
акула напала
Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий
Снаряди, боєприпаси
США объявят о новом пакете помощи для Украины уже на следующей неделе — Госдеп
США Україна
Прогресс есть, но он постепенный, медленный и не без трудностей — США о контрнаступлении Украины
Джон Кірбі
Байден дал зеленый свет для обучения украинских пилотов на F-16
Винищувач F-16
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Под ограничения попали авиалинии: США ввели новые санкции против Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)
Под ограничения попали авиалинии: США ввели новые санкции против Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Под ограничения попали авиалинии: США ввели новые санкции против Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (09.08.2023)
Под ограничения попали авиалинии: США ввели новые санкции против Беларуси
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь