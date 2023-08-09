Под ограничения попали авиалинии: США ввели новые санкции против Беларуси
США по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси из-за сфальсифицированных президентских выборов объявили о введении очередных санкций в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц.
Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.
Новые ограничения касаются восьми физических и пяти юридических лиц, а также одного воздушного судна.
По данным американского Минфина, подсанкционные лица причастны к репрессиям белорусского режима против гражданского общества, соучастию в войне России против Украины и обогащении Александра Лукашенко.
Речь идет о трех государственных предприятиях — крупнейшая авикомпания Беларуси Белавиа, а также борт Лукашенко EW-301PJ; Минский завод гражданской авиации, причастный к ремонту российской техники; и Белорусский металлургический завод.
Также в санкционном списке США оказались директор Белорусского металлургического завода Дмитрий Корчик и его дочернее предприятие, зарегистрированное в Майами; департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и четверо его сотрудников, причастных к подавлению свободы слова в стране.
Также американский Минфин ввел ограничения в отношении Алексея Алексина, двух его сыновей и жены за помощь белорусскому режиму в уклонении от санкций.
Одновременно Государственный департамент США ввел визовые ограничения для 101 чиновника белорусского режима, среди которых — несколько судей, вынесших политически мотивированные приговоры против белорусов.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский