Лидер КНДР поручил своей армии усилить подготовку к возможной войне

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын осуществил перестановки в военном руководстве и поручил армии более усиленно готовиться к возможной войне.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Такие заявления прозвучали на расширенном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 10 августа. Там обсуждались вопросы “дальнейшей последовательной подготовки армии к войне в ответ на серьезную военно-политическую ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове”.

Были определены “наступательные военные контрмеры” для сдерживания так называемых врагов Северной Кореи (каких именно – официальное агентство КНДР не озвучило).

Ким Чен Ын, в частности, поручил расширить мощности по производству “всех видов оружия”. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал к производству ракетных двигателей, артиллерии и прочего вооружения.

Кроме того, лидер КНДР призвал военных проводить учения “в обстановке, приближенной к боевой, по новым стратегическим задачам” и с использованием новейшего вооружения страны.

В ходе выступления он подчеркнул, что нужно “стремительно повысить способность армии к ведению войны”.

На фотографиях с заседания Ким Чен Ын указывает на карте на Сеул – столицу Южной Кореи – и окружающие ее районы.

Kim Jong Un unveiled “offensive” battle plans against South Korea, while pictures of the meeting show him pointing at a map of the South. Kim said the military should make “full preparations for war” while blaming the “aggravators of the situation https://t.co/Eax4nZcjvb — NK NEWS (@nknewsorg) August 10, 2023

Во время заседания высший генерал КНДР, начальник Генерального штаба Пак Су Иль был уволен без объяснения причин. Он занимал этот пост около семи месяцев.

Его заменил генерал Ри Йон Гиль, ранее занимавший должность министра обороны страны, а также начальника штаба армии. Его сменили в 2016 году, после чего этот чиновник перестал появляться на официальных мероприятиях, что спровоцировало слухи о его казни. Однако впоследствии Ри Йон Гиля назначили на другую высокую должность.

Северная Корея регулярно обновляет свое военное руководство. Некоторые военачальники впоследствии появляются на других должностях, а другие исчезают из виду.

– Ким Чен Ын часто проводит ротации на руководящих должностях, чтобы предотвратить появление в Северной Корее кого-либо типа Евгения Пригожина, который бросил вызов авторитету президента РФ Владимира Путина после того, как получил личный контроль над финансовыми активами и лояльность среди вооруженных сил, — заявил в комментарии CNN Лейф-Эрик Исли, профессор международных исследований в Ewha Womans University в Сеуле.

Этим летом Северная Корея усилила свою военную риторику, пригрозив сбить американские самолеты-разведчики и отомстить за заход американской подводной лодки с ядерными баллистическими ракетами в порт Южной Кореи впервые за четыре десятилетия.

Пхеньян продолжает разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты. В прошлом месяце проводились испытания ракеты Hwasong-18, время полета которой свидетельствует о том, что она способна нанести удар по материковой части США, сообщает CNN.

9 сентября Северная Корея планирует провести военный парад к 75-й годовщине основания страны.

В то же время, с 21 по 24 августа США и Южная Корея планируют провести военные учения, которые в КНДР рассматривают как угрозу своей безопасности.

Источник: KCNA

Источник : CNN, Reuters

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