Лидер КНДР поручил своей армии усилить подготовку к возможной войне

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын осуществил перестановки в военном руководстве и поручил армии более усиленно готовиться к возможной войне.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Такие заявления прозвучали на расширенном заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи 10 августа. Там обсуждались вопросы “дальнейшей последовательной подготовки армии к войне в ответ на серьезную военно-политическую ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове”.

Были определены “наступательные военные контрмеры” для сдерживания так называемых врагов Северной Кореи (каких именно – официальное агентство КНДР не озвучило).

Ким Чен Ын, в частности, поручил расширить мощности по производству “всех видов оружия”. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал к производству ракетных двигателей, артиллерии и прочего вооружения.

Кроме того, лидер КНДР призвал военных проводить учения “в обстановке, приближенной к боевой, по новым стратегическим задачам” и с использованием новейшего вооружения страны.

В ходе выступления он подчеркнул, что нужно “стремительно повысить способность армии к ведению войны”.

На фотографиях с заседания Ким Чен Ын указывает на карте на Сеул – столицу Южной Кореи – и окружающие ее районы.

