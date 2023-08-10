Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно
В четверг 10 августа на западе Франции, в районе портового города Ла-Рошель, произошел масштабный пожар на зернохранилище.
Как сообщает Reuters, оператор хранилища SICA Atlantique заявил, что пожар удалось взять под контроль. Огонь не успел повредить зерно, хранившееся в элеваторах.
В местной власти прокомментировали, что загорелись четыре элеватора. Других деталей пока не сообщают.
#BREAKING #France Grain elevators caught fire in La Rochelle, France. The price of grain is likely to go up against this background pic.twitter.com/FDlngva4RU
— National Independent (@NationalIndNews) August 10, 2023
Как отмечают журналисты, Франция – крупнейший производитель зерна в Европейском Союзе, а зерновой терминал в Ла-Рошели, известный как La Pallice, является важным экспортным пунктом, поскольку он обслуживает более крупные суда Panamax.
Напомним, 7 августа в Турции в районе порта города Дериндже прогремел мощный взрыв на складе Турецкого зернового совета (Turkish Grain Board), подозревают, что к взрывам может быть причастна Россия.
Ранее мы рассказывали, что в Грузии в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача произошел оползень. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, среди погибших — украинка.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко