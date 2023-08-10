Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно

зерносховище
Фото: УНИАН

В четверг 10 августа на западе Франции, в районе портового города Ла-Рошель, произошел масштабный пожар на зернохранилище.

Как сообщает Reuters, оператор хранилища SICA Atlantique заявил, что пожар удалось взять под контроль. Огонь не успел повредить зерно, хранившееся в элеваторах.

В местной власти прокомментировали, что загорелись четыре элеватора. Других деталей пока не сообщают.

Как отмечают журналисты, Франция – крупнейший производитель зерна в Европейском Союзе, а зерновой терминал в Ла-Рошели, известный как La Pallice, является важным экспортным пунктом, поскольку он обслуживает более крупные суда Panamax.

Напомним, 7 августа в Турции в районе порта города Дериндже прогремел мощный взрыв на складе Турецкого зернового совета (Turkish Grain Board), подозревают, что к взрывам может быть причастна Россия.

Ранее мы рассказывали, что в Грузии в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача произошел оползень. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, среди погибших — украинка.

Читайте также
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Пожежа на елеваторі в Старокостянтинові 6 серпня 2023

Зерно, Пожар, Франция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зерновая сделка. В ВМС объявили о новых коридорах для судов с украинским зерном
зерновий коридор зерно
Помогал вывозить украинское зерно: бердянского коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы
Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно
Серия пожаров в РФ: в Курчатове горит пятиэтажка
Пожежа в Курчатові Курської області РФ
Продовольствия хватит как для внутренних потребностей Украины, так и на экспорт — Шмыгаль
Денис Шмигаль
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь