Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно

В четверг 10 августа на западе Франции, в районе портового города Ла-Рошель, произошел масштабный пожар на зернохранилище.

Как сообщает Reuters, оператор хранилища SICA Atlantique заявил, что пожар удалось взять под контроль. Огонь не успел повредить зерно, хранившееся в элеваторах.

В местной власти прокомментировали, что загорелись четыре элеватора. Других деталей пока не сообщают.

#BREAKING #France Grain elevators caught fire in La Rochelle, France. The price of grain is likely to go up against this background pic.twitter.com/FDlngva4RU

— National Independent (@NationalIndNews) August 10, 2023