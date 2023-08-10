Во Франции в порту Ла-Рошель горит зернохранилище – что известно

В четверг 10 августа на западе Франции, в районе портового города Ла-Рошель, произошел масштабный пожар на зернохранилище.

Как сообщает Reuters, оператор хранилища SICA Atlantique заявил, что пожар удалось взять под контроль. Огонь не успел повредить зерно, хранившееся в элеваторах.

В местной власти прокомментировали, что загорелись четыре элеватора. Других деталей пока не сообщают.

#BREAKING #France Grain elevators caught fire in La Rochelle, France. The price of grain is likely to go up against this background pic.twitter.com/FDlngva4RU — National Independent (@NationalIndNews) August 10, 2023

Как отмечают журналисты, Франция – крупнейший производитель зерна в Европейском Союзе, а зерновой терминал в Ла-Рошели, известный как La Pallice, является важным экспортным пунктом, поскольку он обслуживает более крупные суда Panamax.

Напомним, 7 августа в Турции в районе порта города Дериндже прогремел мощный взрыв на складе Турецкого зернового совета (Turkish Grain Board), подозревают, что к взрывам может быть причастна Россия.

Ранее мы рассказывали, что в Грузии в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача произошел оползень. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, среди погибших — украинка.

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