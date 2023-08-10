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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Франції в порту Ла-Рошель горить зерносховище – що відомо

зерносховище
Фото: УНІАН

У четвер 10 серпня на заході Франції, у районі портового міста Ла-Рошель, сталася масштабна пожежа на зерносховищі.

Як повідомляє  Reuters, оператор сховища SICA Atlantique заявив, що пожежу вдалося взяти під контроль. Вогонь не встиг пошкодити зерно, що зберігалося в елеваторах.

У місцевій владі прокоментувала, що загорілися чотири елеватори. Інших деталей наразі не повідомляють.

Як зазначають журналісти, Франція найбільший виробник зерна в Європейському Союзі, а зерновий термінал у Ла-Рошелі, відомий як La Pallice, є важливим експортним пунктом, оскільки він обслуговує більші судна Panamax.

Нагадаємо, 7 серпня у  Туреччині у районі порту міста Деріндже пролунав потужний вибух на складі Турецької зернової ради (Turkish Grain Board), підозрюють, що до вибухів може бути причетна Росія.

Раніше ми розповідали, що у Грузії в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, серед загиблих – українка.

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Зерно, Пожежа, Франція
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