У Франції в порту Ла-Рошель горить зерносховище – що відомо

У четвер 10 серпня на заході Франції, у районі портового міста Ла-Рошель, сталася масштабна пожежа на зерносховищі.

Як повідомляє Reuters, оператор сховища SICA Atlantique заявив, що пожежу вдалося взяти під контроль. Вогонь не встиг пошкодити зерно, що зберігалося в елеваторах.

У місцевій владі прокоментувала, що загорілися чотири елеватори. Інших деталей наразі не повідомляють.

#BREAKING #France Grain elevators caught fire in La Rochelle, France. The price of grain is likely to go up against this background pic.twitter.com/FDlngva4RU

— National Independent (@NationalIndNews) August 10, 2023