У Франції в порту Ла-Рошель горить зерносховище – що відомо
У четвер 10 серпня на заході Франції, у районі портового міста Ла-Рошель, сталася масштабна пожежа на зерносховищі.
Як повідомляє Reuters, оператор сховища SICA Atlantique заявив, що пожежу вдалося взяти під контроль. Вогонь не встиг пошкодити зерно, що зберігалося в елеваторах.
У місцевій владі прокоментувала, що загорілися чотири елеватори. Інших деталей наразі не повідомляють.
#BREAKING #France Grain elevators caught fire in La Rochelle, France. The price of grain is likely to go up against this background pic.twitter.com/FDlngva4RU
— National Independent (@NationalIndNews) August 10, 2023
Як зазначають журналісти, Франція – найбільший виробник зерна в Європейському Союзі, а зерновий термінал у Ла-Рошелі, відомий як La Pallice, є важливим експортним пунктом, оскільки він обслуговує більші судна Panamax.
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