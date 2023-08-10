У Франції в порту Ла-Рошель горить зерносховище – що відомо

У четвер 10 серпня на заході Франції, у районі портового міста Ла-Рошель, сталася масштабна пожежа на зерносховищі.

Як повідомляє Reuters, оператор сховища SICA Atlantique заявив, що пожежу вдалося взяти під контроль. Вогонь не встиг пошкодити зерно, що зберігалося в елеваторах.

У місцевій владі прокоментувала, що загорілися чотири елеватори. Інших деталей наразі не повідомляють.

#BREAKING #France Grain elevators caught fire in La Rochelle, France. The price of grain is likely to go up against this background pic.twitter.com/FDlngva4RU — National Independent (@NationalIndNews) August 10, 2023

Як зазначають журналісти, Франція – найбільший виробник зерна в Європейському Союзі, а зерновий термінал у Ла-Рошелі, відомий як La Pallice, є важливим експортним пунктом, оскільки він обслуговує більші судна Panamax.

Нагадаємо, 7 серпня у Туреччині у районі порту міста Деріндже пролунав потужний вибух на складі Турецької зернової ради (Turkish Grain Board), підозрюють, що до вибухів може бути причетна Росія.

Раніше ми розповідали, що у Грузії в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, серед загиблих – українка.

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