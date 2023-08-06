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В Хмельницкой области снова раздаются взрывы — ОВА
Ночью 6 августа во время массированной ракетной атаки РФ в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов. Работает ПВО.
Информацию подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации.
Напомним, что враг атаковал Хмельнитчину и днем 5 августа.
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах.
Также выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и коммерческом помещении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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