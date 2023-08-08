Поразили из ПЗРК: на Запорожье ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52
В понедельник, 7 августа, украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.
Вражескую цель воины поразили из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.
— Роботино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК. Отличная работа, — написал он в Telegram.
Ка-52 — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, который осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.
Стоимость одного такого вертолета — минимум от $16,1 млн или 484 млн российских рублей.
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