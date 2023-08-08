Поразили из ПЗРК: на Запорожье ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52

В понедельник, 7 августа, украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 в районе населенного пункта Роботино Запорожской области.

Вражескую цель воины поразили из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

— Роботино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК. Отличная работа, — написал он в Telegram.

Ка-52 — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, который осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов.

Стоимость одного такого вертолета — минимум от $16,1 млн или 484 млн российских рублей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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