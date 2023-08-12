У Калінінградській області впав винищувач Су-30, екіпаж загинув
У Росії під час навчань упав винищувач Су-30.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.
Зазначається, що екіпаж військового літака загинув.
Політ виконувався без боєкомплекту. Причиною падіння є технічна несправність.
Су-30 – багатоцільовий винищувач покоління 4+.
Нагадаємо, що 7 серпня українські військові знищили російський гвинтокрил Ка-52 у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко