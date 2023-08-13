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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Друга атака за добу: російська ППО буцімто знищила ще один БпЛА

Вибух
Фото: Факти ICTV

Удень 13 серпня Міноборони Росії заявило про нову атаку безпілотника.

Тепер БпЛА нібито виявили та знищили над територією Курської області.

Курська область

Спрацювала російська протиповітряна оборона буцімто близько 11:30.

Постраждалих та руйнувань, запевняють у Міноборони РФ, немає.

Нагадаємо, що орієнтовно о четвертій ранку російська ППО вже нібито знищила безпілотник у Бєлгородській області.

Безпілотники, Дрони, Росія, РФ
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Наталя Луценко
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