Друга атака за добу: російська ППО буцімто знищила ще один БпЛА
Удень 13 серпня Міноборони Росії заявило про нову атаку безпілотника.
Тепер БпЛА нібито виявили та знищили над територією Курської області.
Спрацювала російська протиповітряна оборона буцімто близько 11:30.
Постраждалих та руйнувань, запевняють у Міноборони РФ, немає.
Нагадаємо, що орієнтовно о четвертій ранку російська ППО вже нібито знищила безпілотник у Бєлгородській області.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко