Исторический город Лахайна сгорел дотла. Количество погибших в лесных пожарах на Гавайях возросло до 93

Количество жертв от лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи, возросло до 93 человека, местные власти предполагают, что погибших может быть гораздо больше. Огонь полностью уничтожил исторический город Лахайна, который до стихийного бедствия посещали около 2 млн туристов в год.

Как рассказал пилот вертолета Ричард Олстен, который пролетал над островом Мауи — даже большинство лодок в гавани сгорели и затонули.

– Исторические здания, церковь, здание миссионеров и так далее — все исчезло. Главный туристический район, где все магазины и рестораны, историческая передняя улица — все сгорело дотла, – сказал он.

Губернатор Гавайев Джош Грин сообщил, что количество погибших сейчас 93, еще сотни людей остаются пропавшими без вести, а сотни других заполняют убежища по всему Мауи, убегая от пламени. Он назвал этот пожар самым страшным стихийным бедствием, с которым когда-либо сталкивались Гавайи.

– Мы можем только ждать и поддерживать тех, кто жив. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы воссоединить людей, когда сможем, получить им жилье и медицинское обслуживание, а затем перейти к восстановлению, – сказал Грин.

Губернатор отметил, что лесные пожары сейчас в основном под контролем.

Footage of individuals in Hawaii seeking refuge from forest fires by fleeing into the ocean has been widely shared online.

Local authorities have reported a death toll of 55, with the possibility of further increases. In the midst of these alarming events, pic.twitter.com/YhHNVIOCxH

— Temple ???????????????? (@Quests_Ans) August 11, 2023

Власти сосредоточили усилия на прочесывании того, что осталось от прибрежной территории острова, используя собак-ищеек, обученных обнаруживать тела, чтобы искать следы трупов под обломками.

Terrifying forest fires in Lahaina of Maui, Hawaii

TELEGRAM JOIN ???? https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/y9wlE6aBDj

— Disaster News (@Top_Disaster) August 9, 2023

По предварительным подсчетам, убытки от стихийного бедствия достигли $5,5 млрд.

???????? #USA The popular tourist city of Lahaine in #Hawaii is no more.

Due to forest fires, the city burned out by 90%. 36 people died. more than 12 thousand people lived in the city, excluding #tourists. pic.twitter.com/m1z0QfYKIY

— Elon J (@Elon_OJ) August 12, 2023



Напомним, 3 августа в Грузии в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача произошел оползень. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, 24 человека погибли, среди них украинка.

Источник : ВВС

