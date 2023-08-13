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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Історичне місто Лахайна згоріло вщент. Кількість загиблих у лісових пожежах на Гаваях зросла до 93

лісові пожежі на Гаваях
Фото: Getty Images

Кількість жертв від лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї, зросла до 93 людей, місцева влада припускає, що загиблих може бути набагато більше. Вогонь ущент знищив історичне місто Лахайна, яке до стихійного лиха відвідували близько 2 млн туристів на рік. 

Як розповів пілот гелікоптера Річард Олстен, який пролітав над островом Мауї – навіть більшість човнів у гавані згоріли та потонули.

– Історичні будівлі, церква, будівля місіонерів тощо – все зникло. Головний туристичний район, де всі магазини та ресторани, історична передня вулиця — все згоріло вщент, – сказав він.

Губернатор Гаваїв Джош Грін повідомив, що кількість загиблих нині 89, ще сотні людей залишаються зниклими безвісти, а сотні інших заповнюють притулки по всьому Мауї, тікаючи від полум’я. Він назвав цю пожежу найстрашнішим стихійним лихом, з яким коли-небудь стикалися Гаваї.

– Ми можемо лише чекати та підтримувати тих, хто вижив. Зараз ми зосереджені на тому, щоб возз’єднати людей, коли зможемо, отримати їм житло та медичне обслуговування, а потім перейти до відновлення, – сказав Грін.

Губернатор зазначив, що лісові пожежі зараз переважно під контролем.

Влада зосередила зусилля на прочісуванні того, що залишилося від прибережної території острова, використовуючи собак-шукачів, навчених виявляти тіла, щоб шукати сліди трупів під уламками.


За попередніми підрахунками, збитки від стихійного лиха сягнули $5,5 млрд.


Нагадаємо, 3 серпня у Грузії в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, 24 людини загинули, серед них українка.

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Джерело: ВВС
Гаваї, загиблі, Лісові пожежі, Пожежа
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