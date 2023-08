Історичне місто Лахайна згоріло вщент. Кількість загиблих у лісових пожежах на Гаваях зросла до 93

Кількість жертв від лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї, зросла до 93 людей, місцева влада припускає, що загиблих може бути набагато більше. Вогонь ущент знищив історичне місто Лахайна, яке до стихійного лиха відвідували близько 2 млн туристів на рік.

Як розповів пілот гелікоптера Річард Олстен, який пролітав над островом Мауї – навіть більшість човнів у гавані згоріли та потонули.

Губернатор Гаваїв Джош Грін повідомив, що кількість загиблих нині 89, ще сотні людей залишаються зниклими безвісти, а сотні інших заповнюють притулки по всьому Мауї, тікаючи від полум’я. Він назвав цю пожежу найстрашнішим стихійним лихом, з яким коли-небудь стикалися Гаваї.

– Ми можемо лише чекати та підтримувати тих, хто вижив. Зараз ми зосереджені на тому, щоб возз’єднати людей, коли зможемо, отримати їм житло та медичне обслуговування, а потім перейти до відновлення, – сказав Грін.

Губернатор зазначив, що лісові пожежі зараз переважно під контролем.

Footage of individuals in Hawaii seeking refuge from forest fires by fleeing into the ocean has been widely shared online.

Local authorities have reported a death toll of 55, with the possibility of further increases. In the midst of these alarming events, pic.twitter.com/YhHNVIOCxH

