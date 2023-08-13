Історичне місто Лахайна згоріло вщент. Кількість загиблих у лісових пожежах на Гаваях зросла до 93

Кількість жертв від лісових пожеж на острові Мауї в американському штаті Гаваї, зросла до 93 людей, місцева влада припускає, що загиблих може бути набагато більше. Вогонь ущент знищив історичне місто Лахайна, яке до стихійного лиха відвідували близько 2 млн туристів на рік.

Як розповів пілот гелікоптера Річард Олстен, який пролітав над островом Мауї – навіть більшість човнів у гавані згоріли та потонули.

– Історичні будівлі, церква, будівля місіонерів тощо – все зникло. Головний туристичний район, де всі магазини та ресторани, історична передня вулиця — все згоріло вщент, – сказав він.

Губернатор Гаваїв Джош Грін повідомив, що кількість загиблих нині 89, ще сотні людей залишаються зниклими безвісти, а сотні інших заповнюють притулки по всьому Мауї, тікаючи від полум’я. Він назвав цю пожежу найстрашнішим стихійним лихом, з яким коли-небудь стикалися Гаваї.

– Ми можемо лише чекати та підтримувати тих, хто вижив. Зараз ми зосереджені на тому, щоб возз’єднати людей, коли зможемо, отримати їм житло та медичне обслуговування, а потім перейти до відновлення, – сказав Грін.

Губернатор зазначив, що лісові пожежі зараз переважно під контролем.

Footage of individuals in Hawaii seeking refuge from forest fires by fleeing into the ocean has been widely shared online. Local authorities have reported a death toll of 55, with the possibility of further increases. In the midst of these alarming events, pic.twitter.com/YhHNVIOCxH — Temple ???????????????? (@Quests_Ans) August 11, 2023

Влада зосередила зусилля на прочісуванні того, що залишилося від прибережної території острова, використовуючи собак-шукачів, навчених виявляти тіла, щоб шукати сліди трупів під уламками.

Terrifying forest fires in Lahaina of Maui, Hawaii TELEGRAM JOIN ???? https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/y9wlE6aBDj — Disaster News (@Top_Disaster) August 9, 2023



За попередніми підрахунками, збитки від стихійного лиха сягнули $5,5 млрд.

???????? #USA The popular tourist city of Lahaine in #Hawaii is no more. Due to forest fires, the city burned out by 90%. 36 people died. more than 12 thousand people lived in the city, excluding #tourists. pic.twitter.com/m1z0QfYKIY — Elon J (@Elon_OJ) August 12, 2023



Нагадаємо, 3 серпня у Грузії в районі курортного селища Шові у високогірному регіоні Рача стався зсув ґрунту. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости, 24 людини загинули, серед них українка.

Джерело : ВВС

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