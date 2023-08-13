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Трагическое ДТП в Австрии. В результате аварии микроавтобуса погибло четверо украинцев, в том числе двое детей

Трагическое ДТП в Австрии. В результате аварии микроавтобуса погибло четверо украинцев, в том числе двое детей
Фото: Depositphotos

Четверо граждан Украины, в том числе двое детей, погибли в результате аварии микроавтобуса на польских номерах.

Об этом сообщает RMF FM.

Инцидент произошел 12 августа около семи утра на трассе А5 вблизи города Гавайнсталь в Австрии.

Указано, что микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под автомагистралью.

Водитель, который выжил в аварии, сказал одному из изданий, что на несколько секунд заснул.

В результате инцидента погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей (в возрасте несколько месяцев и три года). По данным пожарной части, взрослые были бабушкой и дедушкой детей.

В машине ехал еще один ребенок — он получил легкие травмы. Остальные три пассажира обошлись легкими ранениями.

Австрийская полиция подтвердила информацию, что это было транспортное средство на польских регистрационных номерах, а в нем ехали граждане Украины. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, граждан Польши в микроавтобусе не было.

Он отметил, что австрийская полиция уже находится на связи с украинской стороной.

Ранее в Ровенской области посреди дороги нашли мертвой 64-летнюю женщину. Вероятно, ее сбил полицейский и бросил умирать.

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Источник: RMF FM

Австрия, ДТП, Українці
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Наталья Луценко
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