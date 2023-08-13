Трагическое ДТП в Австрии. В результате аварии микроавтобуса погибло четверо украинцев, в том числе двое детей
Четверо граждан Украины, в том числе двое детей, погибли в результате аварии микроавтобуса на польских номерах.
Об этом сообщает RMF FM.
Инцидент произошел 12 августа около семи утра на трассе А5 вблизи города Гавайнсталь в Австрии.
Указано, что микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под автомагистралью.
Водитель, который выжил в аварии, сказал одному из изданий, что на несколько секунд заснул.
В результате инцидента погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей (в возрасте несколько месяцев и три года). По данным пожарной части, взрослые были бабушкой и дедушкой детей.
В машине ехал еще один ребенок — он получил легкие травмы. Остальные три пассажира обошлись легкими ранениями.
Австрийская полиция подтвердила информацию, что это было транспортное средство на польских регистрационных номерах, а в нем ехали граждане Украины. Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, граждан Польши в микроавтобусе не было.
Он отметил, что австрийская полиция уже находится на связи с украинской стороной.
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Источник: RMF FM
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