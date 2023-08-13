Трагічна ДТП в Австрії. В результаті аварії мікроавтобуса загинуло четверо українців, зокрема двоє дітей
Четверо громадян України, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса на польських номерах.
Про це повідомляє RMF FM.
Інцидент стався 12 серпня близько сьомої ранку на трасі А5 поблизу міста Гавайнсталь в Австрії.
Зазначено, що мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під автомагістраллю.
Водій, який вижив в аварії, сказав одному з видань, що на кілька секунд заснув.
Унаслідок інциденту загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (віком кілька місяців і три роки). За даними пожежної частини, дорослі були бабусею та дідусем дітей.
У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі травми. Решта три пасажири обійшлися легкими пораненнями.
Австрійська поліція підтвердила інформацію, що це був транспортний засіб на польських реєстраційних номерах, а в ньому їхали громадяни України. Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, громадян Польщі у мікроавтобусі не було.
Він зазначив, що австрійська поліція вже перебуває на зв’язку з українською стороною.
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Джерело: RMF FM
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