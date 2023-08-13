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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Трагічна ДТП в Австрії. В результаті аварії мікроавтобуса загинуло четверо українців, зокрема двоє дітей

Трагічна ДТП в Австрії. В результаті аварії мікроавтобуса загинуло четверо українців, зокрема двоє дітей
Фото: Depositphotos

Четверо громадян України, у тому числі двоє дітей, загинули в результаті аварії мікроавтобуса на польських номерах.

Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент стався 12 серпня близько сьомої ранку на трасі А5 поблизу міста Гавайнсталь в Австрії.

Зазначено, що мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під автомагістраллю.

Водій, який вижив в аварії, сказав одному з видань, що на кілька секунд заснув.

Унаслідок інциденту загинуло четверо людей – двоє дорослих і двоє дітей (віком кілька місяців і три роки). За даними пожежної частини, дорослі були бабусею та дідусем дітей.

У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі травми. Решта три пасажири обійшлися легкими пораненнями.

Австрійська поліція підтвердила інформацію, що це був транспортний засіб на польських реєстраційних номерах, а в ньому їхали громадяни України. Як повідомив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський, громадян Польщі у мікроавтобусі не було.

Він зазначив, що австрійська поліція вже перебуває на зв’язку з українською стороною.

Раніше у Рівненській області посеред дороги знайшли мертвою 64-річну жінку. Ймовірно, її збив поліцейський і кинув помирати.

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Джерело: RMF FM

Австрія, ДТП, Українці
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