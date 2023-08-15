На Талинском нефтяном месторождении РФ прогремели взрывы: есть погибшие

В понедельник 14 августа на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе России произошли два взрыва.

Как сообщают в Тelegram-каналах, предварительно известно о двух погибших, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Нефтяное месторождение находится в Ханты-Мансийском автономном округе и относится к Западно-Сибирской провинции.

Месторождение разрабатывает компания РН-Няганьнефтегаз, которая входит в состав Нефтяной компании Роснефть.

Оно открыто в 1976 году. Разрабатывается с 1981 года.

В регионе добывается более половины российской нефти. В мае там уже были взрывы — на месторождении нефти и газопроводе Газпрома.



Напомним, в ГУР прокомментировали рекордное количество взрывов в России за 10 лет.

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