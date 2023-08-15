На Талінському нафтовому родовищі РФ пролунали вибухи: кількість загиблих зросла до 12
У понеділок, 14 серпня на Талінському нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії сталися два вибухи.
Як повідомляють у Тelegram-каналах, попередньо відомо про трьох загиблих, ще двох людей вважають зниклими безвісти.
Оновлено 15 серпня о 00:35. За останніми офіційними даними, кількість загиблих зросла до 12 людей, двоє з них – діти. Ще 50 людей зазнали травм різних ступенів тяжкості.
Оновлено о 23:10. В МНС підтвердили інформацію про трьох загиблих. В адміністрації міста повідомили про загрозу повторного вибуху, тому силовики й співробітники відводять людей від місця події.
Як повідомляє Baza, кількість загиблих збільшилася до 10 осіб, а постраждали понад 50. Зазначається, що серед постраждалих є діти.
У пості також сказано, що вогонь із заправки перекинувся на житлові будинки, більшість постраждалих – зіваки, які зібралися подивитися на пожежу.
Нафтове родовище розташоване в Ханти-Мансійському автономному окрузі та належить до Західно-Сибірської провінції.
Як розповіли очевидці – після вибуху загорілися кілька автомобілів і навколишній ліс. Влада округу повідомила, що на родовищі триває горіння на площі 100 квадратних метрів.
Родовище розробляє компанія РН-Няганьнафтогаз, яка входить до складу Нафтової компанії Роснефть.
Воно відкрите 1976 року. Розробляється з 1981 року.
У регіоні видобувається понад половина російської нафти. У травні там вже були вибухи – на родовищі нафти та газопроводі Газпрому.
Нагадаємо, в ГУР прокоментували рекордну кількість вибухів у Росії за 10 років.
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