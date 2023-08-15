Зашли в воздушное пространство НАТО. Британия поднимала в небо истребители для перехвата бомбардировщиков РФ

14 августа утром Великобритания подняла в воздух истребители Typhoon Королевских ВВС для перехвата двух российских морских патрульных бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которые направлялись к северу от Шотландии в пределах северной зоны воздушного патрулирования НАТО.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны Великобритании, в небо также подняли танкер Вояджер, который обеспечивал дозаправку Тайфунов в течение всей миссии.

– Сегодня утром пилоты истребителей Typhoon поднялись на перехват двух российских бомбардировщиков дальнего радиуса действия, отслеживая их, когда они проходили к северу от Шетландских островов, и готовы противостоять любой потенциальной угрозе территории Великобритании, — заявил министр Вооруженных сил Джеймс Хиппи.

Как сообщается, российские морские патрульные самолеты Ту-142 Медведь-Ф и Ту-142 Медведь-Дж, которые используются для разведки и противолодочной борьбы, проходили к северу от Великобритании. Все это время их отслеживали истребители RAF Тайфун.

В Минобороны отметили, что российские военные самолеты, которые входят в контролируемую Великобританией зону международного воздушного пространства, могут представлять опасность для других самолетов, так как часто не разговаривают с диспетчерами или “квакают” (передают код, обеспечивающий их видимость для других пользователей воздушного пространства и диспетчеров на земле).

Напомним, 1 августа Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время учений.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.