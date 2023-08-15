Зайшли в повітряний простір НАТО. Британія здіймала в небо винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ

14 серпня вранці Британія підняла у повітря винищувачі Typhoon Королівських ВПС для перехоплення двох російських морських патрульних бомбардувальників дальнього радіуса дії, які прямували на північ від Шотландії в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО.

Як йдеться у пресрелізі Міноборони Великої Британії, в небо також здійняли танкер Вояджер, який забезпечував дозаправлення Тайфунів протягом усієї місії.

– Сьогодні вранці пілоти винищувачів Typhoon піднялися на перехоплення двох російських бомбардувальників дальнього радіуса дії, відстежуючи їх, коли вони проходили на північ від Шетландських островів, і готові протистояти будь-якій потенційній загрозі території Великої Британії, – заявив міністр Збройних сил Джеймс Гіппі.

Як повідомляється, російські морські патрульні літаки Ту-142 Ведмідь-Ф і Ту-142 Ведмідь-Дж, які використовуються для розвідки й протичовнової боротьби, проходили на північ від Великої Британії. Весь цей час їх відстежували винищувачі RAF Тайфун.

У Міноборони зазначили, що російські військові літаки, які входять до контрольованої Великою Британією зони міжнародного повітряного простору, можуть становити небезпеку для інших літаків, через те, що часто не розмовляють з диспетчерами або “квакають” (передають код, що забезпечує їхню видимість для інших користувачів повітряного простору і диспетчерів на землі).

Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Польщі заявило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час навчань.

Джерело : CNN

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