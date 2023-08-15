Зайшли в повітряний простір НАТО. Британія здіймала в небо винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ
14 серпня вранці Британія підняла у повітря винищувачі Typhoon Королівських ВПС для перехоплення двох російських морських патрульних бомбардувальників дальнього радіуса дії, які прямували на північ від Шотландії в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО.
Як йдеться у пресрелізі Міноборони Великої Британії, в небо також здійняли танкер Вояджер, який забезпечував дозаправлення Тайфунів протягом усієї місії.
– Сьогодні вранці пілоти винищувачів Typhoon піднялися на перехоплення двох російських бомбардувальників дальнього радіуса дії, відстежуючи їх, коли вони проходили на північ від Шетландських островів, і готові протистояти будь-якій потенційній загрозі території Великої Британії, – заявив міністр Збройних сил Джеймс Гіппі.
Як повідомляється, російські морські патрульні літаки Ту-142 Ведмідь-Ф і Ту-142 Ведмідь-Дж, які використовуються для розвідки й протичовнової боротьби, проходили на північ від Великої Британії. Весь цей час їх відстежували винищувачі RAF Тайфун.
У Міноборони зазначили, що російські військові літаки, які входять до контрольованої Великою Британією зони міжнародного повітряного простору, можуть становити небезпеку для інших літаків, через те, що часто не розмовляють з диспетчерами або “квакають” (передають код, що забезпечує їхню видимість для інших користувачів повітряного простору і диспетчерів на землі).
Нагадаємо, 1 серпня Міністерство оборони Польщі заявило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час навчань.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова