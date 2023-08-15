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Дуда возложил венок к памятнику воинам УНР, погибшим в боях против большевиков

Дуда возложил венок к памятнику воинам УНР, погибшим в боях против большевиков

В понедельник, 14 августа, президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в боях против Красной армии воинов Украинской Народной Республики.

Об этом сообщила канцелярия польского президента.

Указано, что Дуда возложил венок к памятнику погибшим воинам УНР на православном кладбище в Варшаве.

14 августа в Польше отмечали 103-ю годовщину Варшавской битвы.

Варшавская битва стала решающей для польско-большевистской войны 1919-1921 годов. В результате боя Польша отстояла независимость, нанеся поражение Красной армии. Союзниками поляков были воины Украинской Народной Республики.

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Дуда возложил венок к памятнику воинам УНР, погибшим в боях против большевиков

Фото: Kancelaria Prezydenta

Анджей Дуда, Армія УНР, Польша
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