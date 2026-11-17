Крымский мост на карте: где проходит переправа между Черным и Азовским морямиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Первые сообщения об ударах по Крымскому мосту начали поступать вечером 16 ноября. В ночь на 17 ноября в районе переправы прогремела серия мощных взрывов. После атаки оккупационные власти перекрыли движение транспорта.
В сети появились сообщения о повреждении автомобильной части моста и вероятном обрушении одной из арок. По данным российского независимого издания ASTRA, OSINT-аналитики зафиксировали деформацию мостовой арки, которая уже получала повреждения ранее. Точные масштабы разрушений требуют подтверждения.
Крымский мост имеет важное транспортное значение для России, поскольку соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем.
Факты ICTV выясняли, где находится Крымский мост на карте, какова его длина, когда его построили и для чего используют эту переправу.
Где находится Крымский мост на карте
Крымский, или Керченский, мост на карте проходит через Керченский пролив. Он соединяет Керченский полуостров во временно оккупированном Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае России.
Со стороны Крыма переправа выходит к городу Керчь, а со стороны России — к району станицы Тамань. Трасса проходит через остров Тузла и Тузлинскую косу.
Мост расположен в самой узкой части Керченского пролива, между Черным и Азовским морями.
Какова длина Крымского моста
Общая длина транспортного перехода составляет около 19 км.
Переправа состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Их протяженность отличается:
- автомобильная часть — около 17 км;
- железнодорожная часть — примерно 18,1 км.
Поэтому, отвечая на вопрос, какова длина Крымского моста, обычно называют цифру 19 км — с учетом всего транспортного перехода.
Для чего построили Крымский мост
Россия начала строительство моста после оккупации Крыма в 2014 году. Его главной целью было создание прямого транспортного сообщения между российской территорией и оккупированным полуостровом.
Переправа имеет автомобильную и железнодорожную части. По ним перевозят пассажиров, грузы, военную технику и другие ресурсы. Мост также используют для обеспечения российской группировки войск в Крыму.
До его открытия основными способами сообщения с российской территорией были паромные переправы и авиасообщение. Строительство моста позволило России организовать непрерывное автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом.
Когда построили Крымский мост
Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его открывали поэтапно:
- 15 мая 2018 года завершили строительство автомобильной части;
- 16 мая 2018 года открыли автомобильное движение;
- 23 декабря 2019 года запустили пассажирское железнодорожное сообщение.
Таким образом, строительство транспортного перехода продолжалось с 2016 по 2019 год. Автомобильная часть заработала в 2018-м, а железнодорожная — в 2019 году.