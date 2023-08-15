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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Дуда поклав вінок до пам’ятника воїнам УНР, які загинули в боях проти більшовиків

Дуда поклав вінок до пам’ятника воїнам УНР, які загинули в боях проти більшовиків

У понеділок, 14 серпня, президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки.

Про це повідомила канцелярія польського президента.

Зазначено, що Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР на православному цвинтарі у Варшаві.

14 серпня у Польщі відзначали 103-тю річницю Варшавської битви.

Варшавська битва стала вирішальною для польсько-більшовицької війни 1919-1921 років. У результаті бою Польща відстояла незалежність, завдавши поразки Червоній армії. Союзниками поляків були воїни Української Народної Республіки.

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Фото: Kancelaria Prezydenta

Анджей Дуда, Армія УНР, Польща
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