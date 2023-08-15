Дуда поклав вінок до пам’ятника воїнам УНР, які загинули в боях проти більшовиків
У понеділок, 14 серпня, президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки.
Про це повідомила канцелярія польського президента.
Зазначено, що Дуда поклав вінок до пам’ятника загиблим воїнам УНР на православному цвинтарі у Варшаві.
Na Cmentarzu Prawosławnym na Woli Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed Pomnikiem Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. pic.twitter.com/pOudC1wnVE
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 14, 2023
14 серпня у Польщі відзначали 103-тю річницю Варшавської битви.
Варшавська битва стала вирішальною для польсько-більшовицької війни 1919-1921 років. У результаті бою Польща відстояла незалежність, завдавши поразки Червоній армії. Союзниками поляків були воїни Української Народної Республіки.
Фото: Kancelaria Prezydenta
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