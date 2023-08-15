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Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Талинском нефтяном месторождении РФ прогремели взрывы: количество погибших возросло до 12

нафта, видобуток нафти
Фото: Depositphotos

В понедельник, 14 августа на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе России произошли два взрыва.

Как сообщают в Тelegram-каналах, предварительно известно о трех погибших, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Обновлено 15 августа в 00:35. По последним официальным данным, количество погибших возросло до 12 человек, двое из них — дети. Еще 50 человек получили травмы различной степени тяжести.

Обновлено в 23:10. В МЧС подтвердили информацию о трех погибших. В администрации города сообщили об угрозе повторного взрыва, поэтому силовики и сотрудники отводят людей от места происшествия.

Как сообщает Baza, количество погибших увеличилось до 10 человек, а пострадали более 50. Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

В посте также сказано, что огонь с заправки перекинулся на жилые дома, большинство пострадавших — зеваки, которые собрались посмотреть на пожар.

Нефтяное месторождение находится в Ханты-Мансийском автономном округе и относится к Западно-Сибирской провинции.

Как рассказали очевидцы — после взрыва загорелись несколько автомобилей и окружающий лес. Власти округа сообщили, что на месторождении продолжается горение на площади 100 квадратных метров.

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Месторождение разрабатывает компания РН-Няганьнефтегаз, которая входит в состав Нефтяной компании Роснефть.

Оно открыто в 1976 году. Разрабатывается с 1981 года.

В регионе добывается более половины российской нефти. В мае там уже были взрывы — на месторождении нефти и газопроводе Газпрома.


Напомним, в ГУР прокомментировали рекордное количество взрывов в России за 10 лет.

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Взрыв, нефть, Росія
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